“En su propia casa ultiman a pareja de policía”, “Hacía cinco días que habían acribillado a la pareja”, “Jorge es la nueva pareja de Maritza”. Cuando leí la nota total del primer ejemplo supe que a quien habían matado era la esposa de un policía; en el segundo ejemplo me di cuenta que “Jorge es el nuevo novio de Maritza, y en el tercer caso se trataba del homicidio de un hombre y una mujer.

Con eso de aplicar el lenguaje políticamente correcto a veces aislamos realidaes conceptuales sin ninguna necesidad, es decir, nos vamos hasta el eufemismo innecesario, y más cuando “novio” ha experimentado traslape semántico. ya que ahora esta palabra también equivale a concubina (mujer que mantiene relaciones sexuales con un hombre sin estar casada con él). En el supuesto que el policía no estaba casado, nada cambiaría en el mensaje decir “En su propia casa ultiman a mujer de policía”.

Esto de pareja se usa como eufemismo cuando la mujer se siente incómoda referirse a su “marido” (naturalmente cuando no está casada) o a su amigo íntimo de alcoba; no obstante, la RAE ya incluye la palabra marinovio o marinovia, según sea el caso, para referirse al concubinato. Pienso que nada tiene de repelente decir “mi mujer”, como tampoco que una dama soltera refiera que fulano es “su marido” o “su hombre”. Lo que sí está claro es que el lenguaje políticamente correcto lo que busca es suavizar situaciones que no siempre son tabúes; algo que nada tiene de malo pero que en algún momento nos puede hacer caer en ambigüedades. Narco es acortamiento de narcotraficante, pero también es elemento compositivo de tantas palabras: narcotráfico, narcolaboratorio, narcoavión.

Ahora se habla mucho de narcoestado, narcogobierno, pero hay ciertas confusiones entre estado y gobierno. Estado en su más adecuada definición es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Gobierno es la autoridad regidora de una unidad política que tiene por objeto tanto dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado como regular una sociedad politica y ejercer autoridad. Honduras tiene su Estado y su Gobierno. Luego, no es lo mismo narcoestado que narcogobierno.