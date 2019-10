En el mundial de fútbol de 2014, a pesar de la derrota que su selección sufrió ante Costa de Marfil, los aficionados japoneses se dedicaron a recoger la basura acumulada en las tribunas del estadio luego del partido.

A fines de los 70, una estudiante de Ingeniería Civil llamó al estudio de arquitectos donde se había diseñado un rascacielos en Nueva York, alegando un error en la estructura del edificio. La estudiante tenía razón y esa “simple” llamada salvó miles de vidas.

En un vecindario de Latinoamérica, ciertos miembros de una iglesia se dedican a cortar, periódicamente, la maleza de los solares baldíos de su barrio para evitar la proliferación de enfermedades, la acumulación de basura y que esos predios se conviertan en guarida de malhechores.

Sin duda que a esta lista pudiéramos añadir muchos casos más. Lo que tienen en común todas estas personas es que son ciudadanos redentores, individuos que por iniciativa propia liberan (redimen) la realidad de todas aquellas cosas que la dañan, la ensucian o la pueden afectar.

Cuando Adán y Eva vivían en el jardín del Edén debían cuidar y cultivar el huerto, no solo disfrutar de sus beneficios. De la misma manera, Dios nos ha dado un hermoso “huerto” a los hondureños, pero no solo debemos disfrutarlo o aprovechar sus riquezas, debemos conservarlo y protegerlo. Porque si nuestra mentalidad no posee ese componente de ser administradores de nuestra tierra nos convertimos en sus explotadores y en los que la arruinan o la destruyen.

Un par de preguntas reflexivas que se derivan de lo dicho anteriormente son ¿qué cosas puedo hacer por iniciativa propia para mejorar mi realidad, para hacer de Honduras un mejor lugar para vivir? ¿Qué actitudes negativas pueden estar anidando en mi interior que afectan el lugar donde vivo, como tirar basura a la calle, dejar que mi mascota ensucie la yarda del vecino o poner música estridente sin importar las otras personas?