En más de una ocasión le he oído decir a una buena amiga que la soberbia, ese vicio tan humano, tan insidioso y tan dañino contra el que hay que batallar sin cuartel todos los días, es como la piel de la serpiente: que se renueva periódicamente y que cambia de matices, pero que se estrena cada vez que la anterior se desecha.

La soberbia tiene una y mil maneras de manifestarse, puede, incluso, disfrazarse de falsa humildad. De ahí que resulte chocante cuando algún autosuficiente, usualmente soberbio solapado, comienza a exponer su opinión o postura sobre un asunto diciendo: en mi humilde opinión... porque, ordinariamente, habla convencido de que su idea es la mejor.

La terquedad, la cabezonería, es otra expresión de este horrible vicio. El terco suele plantarse en sus cuatro, blindarse contra las ideas ajenas, aunque sean mejores; encolerizarse cuando no se le da la razón y rumiar rencores en contra de sus supuestos opositores. Y cuando, finalmente, no se le obedece o no se hace lo que él ha dicho, elabora una lista negra o tacha a los que no han secundado sus pensamientos. Producto del rencor, además, lleva en su memoria un elenco de agravios para mantener su molestia actualizada. Otra hijuela de la soberbia es la prepotencia. Este vicio, imponente obstáculo para la convivencia armónica y civilizada, puede llevarnos a humillar a los demás, a llenar nuestro discurso de ironías, de sarcasmos y a despreciar, también con nuestros gestos, a las personas que, en legítimo uso de su libertad, no comparten nuestro parecer.

Y, por supuesto, otra forma que tiene la soberbia de aparecer en el panorama de la vida es por medio de la vanidad. El vanidoso se interesa en saber qué piensan los demás de él, en conocer el efecto que sus palabras causan entre los que los escuchan, procura hacer conciencia en el público de sus méritos, reales o supuestos, y se siente hinchado, satisfecho, cuando recibe elogios, no siempre sinceros; pero que para él son vitales y recibe como incienso que arde ante el altar de su arrogancia. Claro está, la soberbia, como todos los vicios, no nos hace mejores personas, más bien nos hace descender en la escala hominal, ya que nos resta integridad y nos torna insoportables, difíciles en la convivencia, enfermizamentes susceptibles, incómodos en todo sentido. Por eso, cada mañana cuando nos levantamos debemos destinar unos segundos a hacernos el propósito de luchar en contra del engreimiento, la presunción, la jactancia, pues no son más que pieles de la misma serpiente.