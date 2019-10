“La Escuela de Gastronomía Hernando Moreno ofrecerá una cena de gala a beneficio de la Liga Contra el Cáncer. La donación será L300 por persona”. “El comité de apoyo de la Liga Contra el Cáncer ofrecerá su gran concierto benéfico en el Club Hondureño Árabe. La donación es de L660”.

Entiendo y comprendo que donar es traspasar uno a otro alguna cosa gratuita: “Doné mil lempiras a la Iglesia”, es decir, traspasé esa cantidad sin esperar nada a cambio; también donar es cuando alguien cede voluntariamente su sangre, algún órgano, etc., con destino a personas que lo necesiten. Cuando yo voy a un concierto musical, por ejemplo, pago una cantidad, pues si no lo hago no me dejan entrar, como ocurriría si me diera por ir a la cena de gala que ofrecerá la Escuela de Gastronomía Hernando Moreno y no quisiera pagar, está claro que no disfrutara de esa cena”.

Es más directo anotar “La Escuela de Gastronomía Hernando Moreno ofrecerá una cena de gala a beneficio de la Liga Contra el Cáncer. Su costo será de L300 por persona”. A veces los periodistas no quieren ser tan crudos en sus expresiones y hacen uso de eufemismos o frases suavizantes; veamos este caso: “Los ingresos son por accidentes viales y los más afectados son los conductores de motocicletas y una de las causas es que conducen bajo efectos del alcohol”, pero es muy raro que escriban o digan “Los ingresos son por accidentes viales y los más afectados son los conductores de motocicletas y una de las causas es que conducen borrachos” si este adjetivo no denigra al sujeto, simplemente lo señala como embriagado por alcohol.

“Los vecinos miraron cuando dos pandilleros llevaban a la muchacha privada de su libertad”, “Ayer fueron trasladados veinte privados de libertad de la Penitenciaría Nacional de Támara a la cárcel El Pozo, de Ilama, Santa Bárbara” son dos proposiciones en las que se habla de ‘privado de libertad”, expresiones de indican pérdida de la libertad individual; en el primer caso se trata de un rapto, no de captura, y el segundo se refiere a la pérdida legal de la libertad por determinado tiempo. Quien está detenido en una cárcel es reo, presidiario, recluso, preso.

Los pandilleros llevaban raptada a la muchacha. “Privado de libertad” es un eufemismo que a veces resulta cansino.