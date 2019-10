¿Por qué tanto joven suicida?

Si usted nació en el siglo XIX, las redes sociales no significan nada; si nació en el siglo XX, las redes sociales le preocupan; pero si nació en el siglo XXI, las redes sociales lo son todo para usted. Allí, en ese mundo paralelo, se ama, se vive y se mueve y, si vivir en el mundo tradicional es complicado, vivir en las redes sociales lo es mucho más, pues los estándares están hechos para exaltar la belleza, entronar la estupidez, determinar la popularidad y dejar vivir o matar a alguien con solo un clic.

¿Qué papel están jugando las redes sociales en el aumento sin parangón que están teniendo los suicidios en nuestro país? Porque todos estos suicidios ya no se pueden explicar solamente apelando a que estaba triste, que tenía problemas de empleo, que no tenía dinero, esas causas ya no son capaces de explicarnos esta ola de suicidios entre jóvenes que está sucediendo en nuestro país, pero sí podemos afirmar que las redes sociales están jugando un papel importante en la conducta suicida de nuestros jóvenes. Es así que la pobreza, la tristeza o la falta de dinero ya no explican el aumento de los suicidios juveniles, pues estamos frente a jóvenes bien educados, con un buen nivel universitario, de un buen nivel económico que optan por acabar con su existencia, dejando en sus familias un hueco imposible de llenar y en la sociedad la sensación de que algo grave está pasando para que tanto joven de hoy en día opte por el suicidio. Tal es la situación, que en la morgue convergen dos muertes de jóvenes por suicidio y los cuerpos son entregados por confusión cada uno a la familia equivocada.

Así de trágica está la situación de nuestros jóvenes con el suicidio, por eso es necesario abordar este tema, no solo como un artículo de opinión, sino en la dimensión espiritual, médica y material que esta crisis implica. Porque es muy difícil permanecer indemne ante esta epidemia de suicidios juveniles, fácilmente podemos decir que hemos estado cerca de un joven que ya no está entre nosotros porque se suicidó.

Conocemos al jovencito del barrio, a la hija del médico o el hijo del empresario, todos estamos implicados en tratar de explicarnos esta situación porque conocemos el caso cerca de nosotros, tan cerca que nos afecta. ¿Qué les está faltando a nuestros jóvenes o qué no les estamos dando? Es una pregunta obligada para todos los padres y para la sociedad, ya que uno no puede dejar de pensar en esos padres que han quedado devastados por la pérdida de un hijo, que no pueden cargar con un peso tan grande, pero tampoco puede dejar de preguntarse cuándo fue la última vez que uno de esos padres salió con su hijo, cuándo fue la última vez que lo vio cara a cara y hablaron, se rieron y se hicieron cómplices de la última travesura. Porque hoy es tan fácil responder qué les estamos dando a nuestros hijos, pues todos decimos un buen celular, una buena educación, buena mesada y otras cosas que se pueden contar con dinero; pero pocos pueden responder qué cosas les estamos negando, porque la que más les negamos es nuestro tiempo.