Sumisión internacional

Los hondureños no somos xenófobos, todo lo contrario, somos amables y compasivos con el extranjero; pero lo que el Estado fallido e ilegítimo ha realizado por congraciarse con Estados Unidos es un error gravísimo que disminuirá aún más la decaída y horrorosa política internacional.

Se ha firmado un acuerdo (imposición unilateral del más fuerte y poderoso) para que Honduras se convierta en un tercer ‘país seguro’, lo cual tendrá implicaciones absolutamente negativas en la paupérrima economía nacional.

Para dimensionar en un ejemplo sencillo lo que este acuerdo significa, es que se obligará al vecino más pobre, que no tiene qué comer, que no tiene empleo, que está enfermo, que no estudia, que sufre violencia y extorsión, que paga altos impuestos, que consume la energía más cara del istmo, que le roban todos los días, para que reciba en su casa como asilados a varios de sus vecinos, que también son pobres, para que no vayan directamente a la casa del vecino rico para pedir trabajo y protección.

Es una entelequia pensar que nuestro país tiene las condiciones para tal desfachatez de la política internacional, si más bien nos hemos convertido en los últimos años en exportadores a granel de emigrantes que no van tras un sueño, sino huyendo de la pobreza, corrupción estatal bochornosa, violencia que postra y todo tipo de crisis sociales y políticas que nos tienen en el atolladero del subdesarrollo.

Solo regresando al Estado de derecho es que podremos tener relaciones estatales dignas que salvaguarden los altos intereses de la patria en el escenario de la comunidad internacional. De otra manera, seguiremos observando lo que vemos hoy: entrega de todo a cambio de migajas para aparentar una ilusoria legitimidad.