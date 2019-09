Planeta agitado

Un update del planeta de última hora: París bajo amenaza social amarilla; Amazonas en llamas; Unión Europea desconcertada por un brexit impopular; corrupción generalizada en instituciones privadas y públicas en Latinoamérica; migraciones irregulares por razones étnicas, políticas, de miseria o por el sueño americano; líderes políticos mundiales erráticos; cambio climático extremo; frío donde antes era caliente, calor en regiones templadas; violencia injustificada de personas y grupos; tráfico de personas por dinero; iglesias estremecidas en su moralidad; ideologías políticas obsoletas enfrentadas por el poder; la tecnología de la comunicación a disposición de los instintos más bajos del ser humano; música, lenguaje, ropa, tendencias sociales rayando en indecencia; padres de familia forasteros en la vida de sus hijos; actividad sexual desenfrenada, sin prejuicios y sin vergüenza; masculino o femenino, obsoleto; la belleza femenina incitadora exhibida en vitrinas mediáticas pero demandando respeto y alto al acoso sexual; derechos humanos otorgados a libre demanda; el matrimonio, otrora núcleo de la familia, perdió concepto y propósito con las nuevas generaciones; culto a la obesidad y alimentos transgénicos; el retorno a la esclavitud con los teléfonos inteligentes; océanos con más plástico que peces; países que no ven el sol y la luna por la polución; menosprecio por el bosque en aras de industria y la sobrepoblación sin ordenamiento urbano; guerras tribales endémicas sin sentido que aún persisten por odios ancestrales; inteligencia artificial como causa de desempleo de humanos; economía mundial despiadada con los pobres, y humanos deambulando desconcertados sin encontrar su propósito.



Estas son las condiciones de vida en estos momentos en este planeta llamado Tierra, que ya no parece un buen lugar para vivir.



Lejos de convivencia pacífica existe lucha despiadada por sobrevivencia. Pudiera tratarse de un empeoramiento de la situación o, en cambio, una revelación aumentada de lo que ya existía para ser corregido.



La avaricia de personas y empresas son la causa: interés desmedido por el dinero sin importar los medios para obtenerlo.



Necesitamos líderes mundiales que pongan orden, no que lo empeoren. Tenemos que bajarle la velocidad a esta “evolución” y encontrar el sentido a nuestra existencia en este planeta diminuto de esta galaxia.



Con el ruido y el desorden que estamos haciendo somos la vergüenza del vecindario; seguramente estamos bajo escrutinio.

Por eso, Freud en una ocasión expresó: “La más clara prueba de que existe vida inteligente en otros planetas es que aún no han venido a visitarnos”. Y eso lo dijo cuando la situación no era tan caótica.