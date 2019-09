Leer para avanzar

He sido muchas personas. He viajado por el mundo y fuera de él, he entendido la perspectiva de otros, muchas realidades diferentes a la mía y he podido estar en distintas épocas. Todo ha sido gracias a la lectura.

Ese hábito no lo adquirí ayer, sino décadas atrás, en la infancia. Primero, en las aulas de clase, con un libro pequeño de ilustraciones sencillas que utilizaban muchas escuelas de la época, tanto públicas como privadas, luego en casa, gracias al ejemplo de la familia, en especial de una de mis hermanas.

El amor por la lectura se cultiva, como casi todos los amores, no surge espontáneamente, debe inculcarse con paciencia y esmero. De manera especial exige del guía –en el caso de la lectura infantil- un verdadero involucramiento con aquello que atrae al potencial lector; más adelante, en la juventud y la edad adulta, implica el conocimiento de sí mismo.

Es posible que uno de los primeros obstáculos para el desarrollo del hábito de la lectura en Honduras sea precisamente que conlleva la exploración interior y nuestra gente vive tan ocupada resolviendo el presente que no tiene lugar para algo tan importante; pero no indispensable para sobrevivir.

Honduras es un mal referente en lectura en la región centroamericana. El tema salió nuevamente a la luz hace pocos días en los medios de comunicación. No hay evidencia para pensar que las estadísticas presentadas en 2016 en la Feria Internacional del Libro en Centroamérica hayan cambiado mucho, señalan las noticias.

“El 42% de los centroamericanos nunca o casi nunca leen un libro con fines profesionales o de estudio”. En el caso de los hondureños, cerca del 70% nunca han leído uno.

Las bases de la lectura comprensiva se fundamentan en la escuela, y es allí donde encontramos una de las grandes debilidades. La calidad de la educación es un reto en Honduras, y este tema dentro de él. Es posible encontrar jóvenes cursando educación media que saben leer como una acción mecánica, pero no comprenden lo que leen.

Muchos niños y jóvenes probablemente logran avanzar gracias a la capacidad de memorizar, pero no necesariamente por la comprensión y análisis de la información. Quizá, los propios maestros también hayan aprendido de esa manera.

Por otra parte, en los hogares tampoco hay mayor estímulo de la lectura. Aunque las malas condiciones socioeconómicas de la población pueden esgrimirse como excusa, no es del todo creíble cuando pensamos que un libro no necesariamente tiene el costo de un teléfono celular, que una tableta electrónica o una consola de juegos de video, y parecería que para esto sí hay presupuesto.

Nos preocupa entretener a niños y jóvenes, pero no nos inquieta tanto que aprendan a la vez. La lectura tiene la capacidad de lograr ambas cosas. Hay intereses y libros no conectados, la lectura es vista como aburrida, ya que se ha asimilado que es únicamente para estudiar.