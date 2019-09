Miedo al cisma

Inventan amenazas cismáticas en los conservadores con el objetivo evidente de distraer la atención del verdadero peligro. El cisma, si se produce, vendrá por parte de aquellos que quieren la “nueva Iglesia” si no les dan lo que piden. ¿Y si se los dan? Esta es una pregunta que tiene respuesta: no se los darán. Al menos aquello que sea incompatible con la fe, recogida en el Nuevo Testamento y en la tradición. Por ejemplo, en la carta que el Santo Padre escribió hace poco a la Iglesia Católica en Alemania con motivo del mencionado Sínodo les hablaba de la necesidad de poner la evangelización en primer lugar, de evitar la burocratización de la Iglesia y de no romper con la Iglesia universal. Eran advertencias muy claras que ellos no han escuchado, como pone de manifiesto el rechazo al plan alternativo para el Sínodo, propuesto por el cardenal de Colonia y el obispo de Regensburg, que iba en la línea de lo pedido por el Santo Padre. El Papa sabe cuál es su misión: defender el depósito íntegro de la fe y hay mucho mayor peligro de ruptura por parte de los que quieren prescindir de parte de ese tesoro que por parte de los que quieren conservarlo íntegro, por eso es posible que, queriendo o sin querer, el Pontífice estuviera lanzando un mensaje a los díscolos alemanes, que son los únicos que han amenazado con el cisma y que serían los responsables si, por desgracia, se produjera.

Por si fuera poco, el cardenal Ouellet acaba de enviar un documento a la Conferencia Episcopal alemana desautorizando explícitamente la forma en que se va a llevar a cabo el Sínodo alemán, que pretende, como ellos mismos han dicho, modificar por su cuenta tanto normas morales como aspectos de la doctrina de la Iglesia. Es impensable que una desautorización así se haya producido sin conocimiento y permiso del Papa. Por lo tanto, si hay cisma, vendrá por la izquierda, y no sé hasta qué punto hay que tenerle miedo a eso.