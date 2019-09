¿Vuelvo a reiterar?

“En el Congreso Móvil presentaron propuesta para elevar de categoría el hospital del municipio”. Siempre estoy observando que en los periódicos escritos se está empleando “Congreso Móvil”, algo que la gente lo entiende como que el Congreso Nacional celebra (de vez en cuando) sus sesiones fuera de su sede, es decir, fuera de Tegucigalpa; lo que me llama la atención es por qué inician “Móvil” con mayúscula, pues la institución es el Congreso Nacional, es su nombre propio, y móvil es un simple adjetivo (que se refiere a aquello que puede moverse o ser movido, movible: “casa móvil”, “teléfono móvil”); aunque móvil también es causa o motivo de una cosa: “Móvil pasional”. Escribir “Congreso Móvil” sería correcto si hubiera legalmente establecido por ley un congreso nacional que anda de arriba a abajo, pero en nuestro caso lo que hay es Congreso Nacional independientemente de donde sesione. A veces los hablantes que se “enamoran” de ciertas palabras sin conocer sus significados (derrama por flujo económico, movimiento económico); otras veces lo hacen por sinécdoque (cultura por actitud): “Se ha venido haciendo un trabajo para fomentar la cultura de la denuncia enSiguatepeque”. En sentido amplio, cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, industrial, en una época. El denunciar es una actitud, una práctica, acaso una parte de la cultura, pero no es una cultura en sí; por lo que no se tiene que degradar el término cultura al homologarlo con actitud, práctica, costumbre, sería mejor: “Se ha venido haciendo un trabajo para fomentar la práctica de la denuncia enSiguatepeque”. Somos muy dados al pleonasmo no poético, como este ejemplo que he visto: “El canciller Lisandro Rosales volvió a reiterar que no se trata de un acuerdo de tercer país seguro”. El redactor de este texto no se da cuenta que “reiterar” significa “volver a decir o hacer algo”, y lo correcto habría sido “El canciller Lisandro Rosales volvió a decir que no se trata de un acuerdo de tercer país seguro” o bien “El canciller Lisandro Rosales reiteró que no se trata de un acuerdo de tercer país seguro”.