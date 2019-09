Héroes de hoy

Recientemente mientras esperaba la luz verde del semáforo en una de las avenidas de mi querida San Pedro Sula, me percaté de un cuadro bastante común en nuestro país. Delante de mí estaba una familia en una motocicleta esperando el cambio de luz también. Digo familia aduciendo de que se trataba del padre que conducía, un niño de unos 7 años y la madre sosteniendo otro pequeñín de meses de nacido en brazos. Todos con su casco a excepción del más pequeño, obvio porque no hay de ese tamaño.

Cuatro en una moto, familia completa supongo, en un vehículo diseñado para dos. Mi primera impresión tuvo que ser rabia de ver la irresponsabilidad de ambos adultos. Mi segunda impresión cambió cuando me imaginé la historia de vida completa de esa familia. Y mi imaginación me llevó por caminos de lucha, de dificultades, de lo que les cuesta la vida a algunos, de las desigualdades sociales. Pero también me llevó por las grandezas del corazón humano, del amor incondicional, del compromiso de la familia, de la unidad familiar.

Fue un lapso de tiempo corto, el semáforo cambió a verde en su momento y todos los que esperábamos seguimos adelante en nuestro camino. Pero por ese breve momento no pude menos que sentir admiración por esa familia. A veces en las cosas más simples, en momentos inesperados, la vida se manifiesta.

Allí estaba aquel hombre joven a la cabeza de su familia llevándolos a casa, haciéndolo de la manera que podía, sin amilanarse, seguro, vista al frente, y probablemente con la esperanza que algún día su situación mejoraría y tendrían una mejor vida. Eso me dejó ese momento.

Desconozco la realidad de esa familia, pero así esperé que fuera.Y pensé que de eso está hecho el ser humano. De fortaleza y esperanza. De valentía y tenacidad. De fe, sueños y alegrías. De una verdad interna que le dice que siga adelante, que avance, que se esfuerce.

Tal vez quise ver el lado positivo de la situación. Tal vez quise disminuir por un momento algún sentimiento de impotencia por no poder hacer nada ante tanta injusticia. Del porqué unos sí y otros no. Tal vez me sentí abrumado por la terrible realidad que vivimos nuestras propias suertes, cargamos con ellas, y muchas veces renegamos de ellas.

Esos son los héroes de hoy. Sin poderes especiales, sin gloria. No vinieron a salvar a la humanidad, no vuelan ni son aplaudidos. Únicamente se dedican en la simplicidad de sus vidas, a hacer las cosas que les corresponden de la mejor manera, sin quejarse, sin hacer daño, esperando que el universo les retribuya.

Ese día en ese semáforo me encontré con la vida y me recriminó por mi insensibilidad. A veces el Creador tiene extrañas maneras de quitarle la venda a nuestro corazón. Esa fue una de ellas.