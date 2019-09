Debo ir, Tengo que ir

“Parte de un gigantesco árbol de ceiba cayó sobre el polideportivo del instituto oficial Manuel Bonilla,lo que causó severos daños a la infraestuctura”, “Los policías fueron muy severos al lanzar bombas de gas lacrimógeno a discreción” son ejemplos de notas encontradas en los periódicos. Lo severo se refiere a aquella persona o institución que es rigurosa, dura, cruel, adusta, en el trato, en las relaciones, en los castigos: “El tribunal fue severo con esa sentencia”. También severo es lo que no muestra tolerancia o cambio de lo ya establecido: “En esa empresa son muy severos con los horarios”, “El Gobierno se ha vuelto severo con la inmigración ilegal”. Lo severo nada tiene que ver con daños físicos a personas o cosas materiales. Lo ideal sería “Parte de un gigantesco árbol de ceiba cayó sobre el polideportivo del instituto oficial Manuel Bonilla lo que causó graves daños a la infraestuctura”, En “Los policías fueron muy severos al lanzar bombas de gas lacrimógeno a discreción” sí cabe el adjetivo severo, según el concepto.

“El patrono que infrinja esta disposición debe ser sancionado con el pago de una indemnización a cada uno de los trabajadores, equivalente al doble de los salarios que hayan dejado de percibir” no es lo mismo que “El patrono que infrinja esta disposición tiene que ser sancionado con el pago de una indemnización a cada uno de los trabajadores, equivalente al doble de los salarios que hayan dejado de percibir”, tampoco es lo mismo. Cuando el hablante usa el “debe” sabe que lo que está diciendo depende exclusivamente de él, nadie ni nada lo obliga. Pero con “tener que” lo que se dice no depende del hablante, sino de una situación fuera de su voluntad y que él se ve obligado a expresarlo. Luego, “El patrono que infrinja esta disposición tiene que ser sancionado con el pago de una indemnización a cada uno de los trabajadores, equivalente al doble de los salarios que hayan dejado de percibir” porque eso no depende de su antojo, de su decisión, sino de una ley establecida. “Debo trabajar para no aburrirme” (yo lo decido y nada ni nadie me lo impone). “Tengo que trabajar para pagar mis gastos” (me lo impone una causa externa. no depende de mí).