Lección no aprovechada

Un supervisor visitó una escuela primaria. En su recorrido observó algo que le llamó la atención: una maestra estaba atrincherada atrás de su escritorio, los alumnos hacían un gran desorden; el cuadro era caótico. Decidió presentarse: “Permiso, soy el supervisor... ¿algún problema?”. “Estoy abrumada, señor, no sé qué hacer con estos chicos... No tengo láminas, no tengo libros, el ministerio no me manda material didáctico, no tengo nada nuevo qué decirles...”.

El inspector, que era un “docente de alma”, vio un corcho en el desordenado escritorio, lo tomó y con aplomo se dirigió a los chicos: ¿Qué es esto? “Un corcho, señor”, gritaron los alumnos sorprendidos. “Bien, ¿de dónde sale el corcho?”. “De la botella, señor. Lo coloca una máquina”, “del alcornoque, de un árbol”, respondían animosos los niños. “¿Y qué se puede hacer con madera?”, continuaba entusiasta el docente. “Sillas”, “una mesa”, “un barco!”.

Bien, tenemos un barco, ¿quién hace un mapa en el pizarrón y coloca el puerto más cercano para nuestro barquito?, ¿y cuál es el otro puerto más cercano?, ¿a qué país corresponde?, ¿qué poeta conocen que allí nació?, ¿qué produce esta región? Y comenzó una tarea de geografía, de historia, de música, economía, literatura, religión, etc.

La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase le dijo conmovida: “Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas gracias”. Pasó el tiempo. El inspector volvió a la escuela y buscó a la maestra. Estaba acurrucada atrás de su escritorio, los alumnos otra vez en total desorden... “Señorita, ¿qué pasó?, ¿no se acuerda de mí? Sí, señor, ¡cómo olvidarme! Qué suerte que regresó, no encuentro el corcho, ¿dónde lo dejó?”.

Podemos reconocer este patrón muy común entre nosotros y es una lástima porque es una vida no aprovechada. Habría una gran diferencia.