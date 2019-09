Porque nos sentimos insatisfechos

Con el fin de no sentirnos insatisfechos, Rafael Santandreu, psicólogo español y autor del libro El arte de no amargarse la vida, planteó tres criterios básicos para ser más fuertes a nivel emocional. “Existen tres creencias irracionales que dominan las emociones. La primera es que debemos hacer las cosas bien o muy bien; la segunda es que todo el mundo debe tratarnos bien, y la tercera es pensar que en el planeta todo tendría que funcionar a la perfección. Si no se cumplen uno, dos o inclusive los tres parámetros, nos enojamos o nos deprimimos”, advierte.

Es un absurdo creer que no podemos fallar en nada; la perfección es una irrealidad. No es necesario y sería, además, extremadamente aburrido que todo el mundo nos trate bien en el marco de las relaciones humanas. Y, por último, el mundo no depende de un individuo, por lo tanto es imposible que todo funcione a su favor.

¿Cuál es la forma para lograr ser más fuerte a nivel emocional? Santandreu lo resume en una palabra: la renuncia.

“Para explicar esta concepción siempre cito a San Francisco de Asís, quien aseguraba ´Cada vez necesito menos cosas, y las pocas cosas que necesito, las necesito muy poco´. Con cada necesidad nos sumamos una carga. En una sociedad actual, signada por el consumismo y el afán de acumular objetos materiales, es cada vez más frecuente encontrar personas infelices. El criterio planteado por Santandreu es tan innovador como posible: tener deseos pero no ser esclavo de ellos. Santandreu planteó, además, que una de las mayores fuentes de insatisfacción son las ideas “supersticiosas”. “No son más que mentiras que afectan negativamente a nivel emocional y no llevan a ninguna parte”, aseguró. Somos lo que nos decimos que nos pasa. El desafío está planteado, solo resta comenzar a trabajar por deseos posibles y reales.