¡En la mitad del camino!

“El principio es la mitad del todo”: Pitágoras de Samos.Siempre que se inicia algo en la vida hay expectativa, iniciativa y desarrollo, pero cuando se está a la mitad del camino, siempre el inicio es divertido y el final puede ser fascinante; pero todos en un momento de la vida estamos como a la mitad del camino; el seguir y avanzar o quedarse para volver atrás es una decisión. Pregunte a personas que han logrado éxito y le dirán que toda barrera está allí para definir qué tanto usted apasiona y desea lo que quiere.

Las dificultades no son para frenarle, antes bien lo que hacen si mantiene la mejor actitud es fortalecer su carácter. Hoy es el primer día del resto de tu vida, reflexiona y medita, hay mucho más por conquistar. “Cuando todo se le ponga en su contra, recuerde que un avión despega contra el viento, no a favor”: Henry Ford.

El éxito está lleno de obstáculos, caídas, tragedias, pero recuerde que es la oportunidad para renovar y reforzar su fe, determinación y convicción puesta en acción para una mejor vida. La apatía, pasividad, letargo, quejas, el pasado que mantiene esclavizado, la inseguridad, miedos, crítica, persecuciones solo pueden ser vencidas con la determinación, perseverancia y actitud para cambiar, saltar y quitar las vallas de la vida.

Dios empezó en su vida un proyecto y lo que Él inicio lo va a terminar, no desmaye en su fe, usted no está enterrado, usted fue sembrado y la semilla de sus acciones y bendiciones van a dar fruto”. No temas ni te desalientes, ya que el propio Señor irá delante de ti.

Él estará contigo; no te fallará ni te abandonará”: Deuteronomio 31:8 NTV. Schindler escribió uno de los más provechosos y hermosos libros de este siglo: ¿Cómo vivir 365 días? El cual establece que tres de cada cuatro camas en el hospital están ocupadas por personas que padecen de inclinación emocional a creerse enfermas; usted no vive para estar enfermo, propóngase vivir.