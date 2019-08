Fallas de hondureños

Confianza en sí mismo (autoestima). Es común ver cómo los hondureños nos vemos por debajo de países hermanos y no creemos que podamos salir adelante. Hay que caminar por la historia mundial con la frente en alto, aportando cada uno lo que mejor sepamos hacer, buscando siempre lo que nos dé fuerza y confianza. La confianza siempre será la principal impulsora de nuevas ideas.

Buscador de retos. Los hondureños actuales somos pasivos, no vamos mas allá del desierto por temor a perder lo poco conquistado. Es importante que aprendamos a disfrutar aquellas situaciones que nos presentan un reto. Si siempre hacemos lo mismo, no es raro que siempre obtengamos lo mismo; si queremos cosas diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes.

Ecologista. De cara a una ola mundial de renovación ambiental, los hondureños tenemos que aprender a cuidar y conservar el medio ambiente. Cuidar nuestros mares, cuidar y reforestar nuestros bosques, cuidar nuestro espacio, nuestro aire, nuestra tierra.

Ahorrativo. No tenemos el hábito de ahorrar y siempre pretendemos gastar hasta el último centavo, e inclusive más de lo que tenemos. Deberíamos ahorrar lo mínimo para resolver esas situaciones imprevistas. Aunque sea un lempira por semana genera el hábito de ahorrar.

Este experimento comenzó el 19 de febrero de 2011. Se inició en una ciudad de Honduras y lo único que pretendemos es compartir nuestra visión de las características que debe tener el hondureño del presente siglo. No va a pasar nada si no empezamos a cambiar, no va a pasar nada.