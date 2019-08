El 18 de julio pasado, el Reino Unido, por un lado, y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, por otro, firmaron el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido. El acuerdo provee un marco para cooperación y desarrollo a través de un diálogo político, mayores lazos económicos, y reafirma asuntos importantes como protección al medio ambiente y derechos humanos.

El secretario de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, le dio la bienvenida al acuerdo diciendo: “Este acuerdo es de gran importancia mientras nos preparamos para salir de la Unión Europea y fortalecemos nuestros vínculos con el resto del mundo”. El embajador británico para Honduras, Thomas Carter, dijo: “El Acuerdo de Asociación entre el Reino Unido y Centroamérica subraya nuestro compromiso de fortalecer nuestros lazos económicos y comerciales con Honduras”.

El acuerdo replica la relación comercial existente entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica en la medida de lo posible y garantizará la continuidad de las relaciones comerciales entre el Reino Unido y Centroamérica cuando el Reino Unido deje de ser miembro de la UE.

El comercio entre el Reino Unido y Centroamérica fue de US$ 1,255.4 millones en 2018, con una balanza comercial favorable para los países centroamericanos. De acuerdo con el Banco Central de Honduras, en 2018 las exportaciones al Reino Unido sumaron US$ 100.3 millones y las importaciones totalizaron US$ 14.3 millones, que equivale a una balanza comercial de US$ 86 millones.

Azúcar, melones, sandías, bananos, legumbres y hortalizas son algunos de los principales productos agroindustriales que Honduras envía a ese país europeo. Mercado que cuida el nuevo acuerdo de asociación.

