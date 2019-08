Los malos servidores

El conflicto interno que divide a la Iglesia y que nos está dejando sin fuerzas para lo esencial: evangelizar y ser el hospital de campaña que acoge a todos los heridos de la vida, se está cobrando, de momento, una víctima y esta muy importante: el Papa. Cuando sus supuestos amigos hablan de la “Iglesia de Francisco” ¿son conscientes del daño que le hacen al Papa, el mismo que hubieran hecho a sus predecesores sus simpatizantes si hubieran hablado de la “Iglesia de Juan Pablo” o de la “Iglesia de Benedicto”? Solo hay y puede haber una Iglesia, la de Cristo, y atribuir a una persona la paternidad de la Iglesia implica, aunque sea de modo implícito, poner a esa persona en un nivel superior que el de Nuestro Señor, con todo lo que eso significa.

Por si fuera poco, es muy dañino para el pontífice que sus supuestos amigos califiquen de enemigos del Papa a las personas más fieles a la Palabra de Dios y a la Tradición, muchos de los cuales -y no hablo de mí- son santos. Que consideren, por ejemplo, enemigo del Papa al cardenal Caffarra, a quien hace daño no es al difunto cardenal de Bolonia, sino al Vicario de Cristo. Y así otros, como el también difunto cardenal Meisner, o el cardenal Sarah -que ha probado la persecución en su Guinea natal-, por no citar a otros menos conocidos. Posiblemente a algunos de los que insultan y calumnian a los que no piensan como ellos diciendo que lo hacen para defender al Papa, este no les importa en absoluto; lo están utilizando para conseguir sus fines (una Iglesia que ya no es Iglesia porque ha dejado de creer en la divinidad de Jesucristo, con todas sus consecuencias). Pero para los que amamos al Santo Padre no solo es muy doloroso que nos digan que somos sus enemigos, sino que los que se proclaman sus amigos le estén haciendo tanto daño al Vicario de Cristo. Yo le suplicaría de rodillas al Papa que se distanciara de esas personas que se dicen sus amigos, por su bien y el de la unidad de la Iglesia.