Supender no es despedir

“Estoy muy agradecido con él porque me dio esa oportunidad y me ha sabido llevar de a poco, ahora tengo un buen nivel”, refería un futbolista hondureño; lo que atrae mi atención es el sintagma “de a poco” que no es usual en nuestra norma, pero sí en gran parte de México. “De a poco” es un vulgarismo regional convertido en aféresis de “poco a poco” que significa “despacio, con lentitud”, es así que “poco a poco él me ha sabido llevar”. Estos fenómenos fuera de su ámbito de uso son de carácter diastrático porque están relacionados con el nivel sociocultural de los hablantes.

En un mexicano esto de “a poco” se escucha normal por su costumbre idiomática; pero es extraño para los hondureños, y los que lo aplican quizá lo hagan por imitación.

“También por inseguridad, la ruta de San Pedro Sula-La Ceiba sigue suspendida temporalmente por cuatro empresas de transporte interurbano”, “El director del presidio fue suspendido mientras se hace la investigación de la fuga”. “El jefe de seguridad fue suspendido definitivamente por acoso sexual”. Se observa aquí un uso a discreción del verbo “suspender”, y noto que solo en el segundo ejemplo está corrrectamente utilizado: “El director del presidio fue suspendido mientras se hace la investigación de la fuga”, esto es porque “suspender” no es sinónimo de despedir, echar, destituir, cesar; referido a “remover” es privar temporalmente a alguien del sueldo o empleo”, por lo que hablar de “suspender temporalmente” resulta redundante. Tampoco es posible una suspensión definitiva.

Las letras mayúsculas, a diferencia de las minúsculas, se emplean (entre otros usos) como inicial de nombres propios. “El profesor Juan Luna”, “El colegio La Salle”; pero muchos redactores desconocen que “mara”, “pandilla”, “banda”, son sustantivos comunes y no hay ninguna razón para iniciarlas con mayúscula, como en este ejemplo: “Los elementos de seguridad ingresaron en los establecimientos carcelarios para sacar a cabecillas de maras, considerados de máxima peligrosidad y que pertenecen en su mayoría a la Pandilla 18”. Si es correcto MS como sigla de mara Salvatrucha, y Salvatrucha que por ser un apodo (no un nombre propio) va en inicial mayúscula, según las reglas de la RAE. Igual, es pandilla 18 y no Pandilla I8.