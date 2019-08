“Los detectives de la DPI estuvieron por un lapso de tiempo de tres horas”, dice en un microformato de un diario. Lapso, se sabe que fue tomada del latín lapsus con el concepto de “deslizamiento, caída”, “acto de correr o deslizarse”, de ahí podemos deducir que el término “colapso” significa “caída, hundimiento, caduco”. Si observamos: “Ese edificio colapsó por las fuertes lluvias”, entenderemos que se destruyó, se hundió. (Colapsus es el pasado de collab: caer, arruinarse). No obstante, en el siglo XVI, lapso tuvo dos acepciones: “espacio de tiempo” y “caída en un error”.

Pero, ¿qué tiene que ver esto con “espacio de tiempo”?, nada, solo que en principio lapso es sinónimo de tiempo y de error, algo que ya no tiene vigencia semántica, puesto que ahora lapso es “espacio de tiempo” nada más, y lapsus es error, falta o equivocación cometida por descuido: “Fue un lapsus linguae” (error que se comete al hablar). Pero decir “lapso de tiempo” es caer en redundancia porque lapso es sinónimo de tiempo; siendo así, lo correcto es: “Los detectives de la DPI estuvieron por un lapso de tres horas”. Me llama la atención lo irritante que resulta tanta desviación errónea o abusiva de los comunicadores sociales: “Los homicidas tras matar a Reyes Alvarado se dieron a la fuga” es un ejemplo de estos descuidos léxicos. Primero, una fuga se da cuando el infractor ya está en manos de la autoridad; si la persona comete el delito y se siente amenazada de persecución, entonces huye, pero en el ejemplo anterior cabe la posibilidad de que los homicidas cometieron el crimen y se fueron no necesariamente huyendo. Por consiguiente, lo aceptable habría sido “Los homicidas tras matar a Reyes Alvarado se fueron del lugar”.

Hace poco leí en un titular: “El Gobierno crea una policía élite”. Élite es sustantivo cuyo significado es “minoría selecta en un ámbito social o en una actividad”: “Ahí solo gente de élite había”. “Las élites vascas en el Gobierno”. Élite no es adjetivo, por lo que decir “policía élite” resulta una aberración sintáctica, sería como si se dijera “Policía prestigio”. Lo que el Gobierno creó fue una policía conformada por una minoría selecta de elementos, es decir, creó una “policía de élite”.