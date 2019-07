¿Qué somos?

Si hay lugar en Honduras que puede significar para mí un acceso directo a nuestras raíces, un reencuentro con lo que somos como nación, una vía rápida a la autoestima colectiva, es visitar el departamento de Copán.

De acuerdo, quizás no sea el único sitio en el que sea posible identificarse con nuestra identidad, pues eso pasa invariablemente por las percepciones, que son tan únicas como la historia, las experiencias y los conocimientos adquiridos por cada uno. Pero al menos para mí -y quizás encuentre eco en más de alguno- hija de copanecos de Santa Rosa que emigraron al norte del país en busca de oportunidades profesionales, representa parte de mi identidad.

Esta vez, en Copán Ruinas me encuentro en medio de tanta riqueza histórica y cultural, que es casi necesario reflexionar sobre cuántas otras visiones del ser hondureño hay en este territorio. Somos muy diversos y, por lo tanto, difícilmente respondamos a un estereotipo, de unos rasgos que interpretados por otros, se convierten en imagen de lo que somos. Duelen mucho el desprecio, el enojo y hasta la ira reflejada en quienes, desde el extranjero, nos ven como un país sin oportunidad alguna, de gente mañosa, grosera y maleducada. Muchas personas no solamente desde afuera, sino dentro del país, tienen y alimentan ese concepto de la hondureñidad. Nos etiquetan, nos estereotipan.

Las durezas de las imágenes registradas por medios de comunicación tradicionales y nuevos, nos muestran una realidad difícil de soslayar, es cierto. Nos transmiten en corto una verdad compleja: la exclusión social, la falta de oportunidades para todos, la falta de educación de una gran parte de la población que se encuentra en la pobreza. Ellos son Honduras, pero también somos usted y yo.

Sesgar la visión que tiene de sí misma una nación compleja, equivale a aceptar que esta diversidad puede etiquetarse en una, la que quizás entendemos muy bien, pero con la que no nos identificamos plenamente. Identificarse implica pasar del enfoque lastimero a la reflexión y a la acción con la finalidad no solamente de mitigar, sino de corregir y detener, para no continuar la producción de pobreza que no para.

¿Qué vamos a hacer en Honduras con los migrantes retornados, cargados de duras experiencias, frustraciones y sueños rotos?, ¿de qué manera atender a la niñez dañada, no solamente física, sino mentalmente?, ¿cómo ser incluyentes en una segunda oportunidad? Y desde el otro lado de la moneda, ¿cómo cultivar el amor por el país, cómo recuperar esa identidad perdida, tan necesaria para lograr la cohesión social? En otras palabras, ¿cómo atajar la causa raíz de los problemas socio-económicos y al mismo tiempo trabajar por fortalecer nuestra cultura?

Es urgente crear estrategias para solventar problemas graves, muchos tienen sus raíces en el horrible sesgo de orientarse a todo aquello que pueda significar caudal electoral, lo visible, lo potencialmente valioso en función de esta democracia electorera en la que vivimos; pero la realidad de país requiere enfoques en temas más sustanciales, como el fortalecimiento de las instituciones, la lucha contra la impunidad y, habría que agregar, contra la desfachatez y el cinismo. Al mismo tiempo es indispensable fortalecer nuestra identidad, lograr que nuestra gente tenga ese contacto con el ser de nación,.

Honduras es mucho más que eso, somos gente luchadora, creativa, emprendedora, no cajas de resonancia de cualquier discurso repleto de palabras vacías. Somos aquellos que emprenden el camino porque no encuentran respuestas a sus necesidades, pero también somos los que luchan aquí dentro. Atender a aquellos, sin olvidar a los que nos quedamos, es y será el reto para el Estado hondureño. Mientras tanto, yo me quedo, ¿y usted?