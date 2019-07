Y denle con tema

El hablar revela la competencia cultural del individuo que expone, que emite el mensaje, su manejo y su inventario léxico. Un mensaje lleno de repeticiones se vuelve aburrido, tediosos y da a entender que el emisor carece de formación semántica, por lo que el receptor pierde el interés por el contenido de lo que se le quiere trasmitir. Pero mi inquietud sigue siendo la desidia patológica oral de los trabajadores de la información periodística que en definitiva son en gran parte moldeadores culturales de la sociedad. Hace unos días grabé parte de un comentario en una radio de Tegucigalpa: “La Maccih no ha hecho tanto por mandar a la cárcel a los que han delinquido en el tema de la corrupción. Y el Congreso Nacional tampoco está interesado en el tema de continuar con la Maccih porque sus diputados tienen más interés en el tema de las reformas electorales, algo que no creo que se dé por el tema de la casi nula transparencia que se da en ese ambiente del tema político”. Me di cuenta de que esa periodista (muy escuchada por cierto) tiene” cancerizada” la palabra “tema”. El problema es que ese vocablo, que tiene sus correctas acepciones, se ha vuelto una plaga que ha terminado con otras, como asunto, situación, problema, caso, materia, cuestión, argumento, tesis, fondo, contenido. Y muchas veces nuestra gente y sobre todo los periodistas están usando “tema” como muletilla o comodín: “No hablaron nada sobre el tema de las reformas electorales”, expresión en la que muy bien se pudo haber dicho “No hablaron nada sobre las reformas electorales”. El problema es que los hablantes mencionan tal palabra en forma mecánica, sin pensarlo. Mi amiga periodista de radio y televisión abusó tanto de la tan gastada “tema” porque bien pudo haber dicho “La Maccih no ha hecho tanto por mandar a la cárcel a los que han delinquido en casos de corrupción. Y el Congreso Nacional tampoco está interesado en continuar con la Maccih porque sus diputados tienen más interés en lo de las reformas electorales, algo que no creo que se dé por la casi nula transparencia que se da en ese ambiente político”.