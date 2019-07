El siguiente es un precioso poema de Mario de Andrade (1893 a 1945), poeta, novelista, ensayista, musicólogo de Sao Paulo y uno de los fundadores del modernismo brasileño.

“Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces, los primeros los comió con agrado, pero, cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente.

Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido. Mi tiempo es escaso como para títulos. Quiero la esencia, mi alma tiene prisa... Sin muchos dulces en el paquete.

Quiero ver el lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de la hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez.

Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quien los golpes duros de la vida le enseñaron a crecer con toques suaves en el alma.

Sí... tengo prisa... tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan... Estoy seguro de que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y mi conciencia. Tenemos dos vidas, y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una...”.