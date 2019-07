Diputado pirómano en la Duma rusa

Por una declaración de Carlos Zelaya, hermano del propietario de Libre y por ello “jefe de bancada de ese partido”, me enteré que él y otros diputados de ese partido, que regaló Pepe Lobo a los Zelaya, estuvieron invitados en la Duma –parlamento ruso–, en donde pudieron observar e incluso aprender cómo es la operación de un órgano representativo en un modelo medianamente democrático; pero que no tiene nada que ver con las posturas marxistas que algunos diputados de Libre exhiben con municipal retraso.

Imagino que la experiencia debió ser muy buena, y especialmente para el diputado incendiario Ramón Soto Bonilla, ya que estamos seguros debió impresionarle la solemnidad de los rusos, el respeto que le tienen a sus instituciones y la subordinación mayoritaria que sus miembros tienen con respecto a Putin.

Soto Bonilla, aunque es descendiente de un matrimonio honorable de Olanchito integrado por Jeremías Soto y Argentina Bonilla, había sido hasta ahora un diputado invisible, de escasa participación y con nulas acciones en favor de sus electores.

Su nombre solo ha saltado a los medios cuando realizó una acción irresponsable, irrespetuosa y ordinaria, prendiéndole fuego a un ejemplar de la Constitución de la República. Desde allí se volvió famoso. Le hemos prestado atención y abierto los ojos para apreciar su talento y su compromiso por medio de sus inteligentes intervenciones en los debates del Congreso Nacional;pero nos ha desilusionado.

Fuera de su actividad piromaníaca, que debió avergonzar a sus padres, amigos e incluso revolverse en sus tumbas a sus abuelos maternos Juanita Rodríguez de Bonilla y Francisco Bonilla, de origen salvadoreño pero honorable ciudadano a quien siempre admiramos por su prudencia y educación, los vecinos de la calle La Unión, cuando Olanchito todavía era la Ciudad Cívica.

Ignoro si con sus colegas rusos intercambió experiencias y les hizo recomendaciones como quemar la Constitución rusa. Creemos que no, ya que eso no se permite allá. En Rusia, por el orgullo adolorido del pasado soviético y la búsqueda de afianzar esa nación bajo el liderazgo de Vladimir Putin, no es bien visto que se ofenda, por las razones que sean, los símbolos básicos del acuerdo jurídico que los une espiritual, política y económicamente, en un pacto en el que la lucha es regresar a la posición de gran potencia.

Por ello creo que Soto Bonilla, con algún talento sin duda, se abstuvo de contar que fue elegido para viajar a Moscú por su conducta incendiaria, pues ello le habría llevado a sentir que ese no era el lugar a visitar, sino que algunos grupos islámicos vinculados con la llamada “guerra santa”, a los que Putin aborrece y combate con las armas en la mano.

Con los conocimientos geográficos que le dieron en Tocoa, Soto Bonilla debe haber oído hablar de los “chechenos” y sobre la forma como los trata Putin, con un discurso agresivo, por ello creo que el viaje suyo a Moscú será muy útil y que su conducta mejorará, pues entendió que ser comunista y opositor no obliga a la malcriadeza ni a la ordinariez.