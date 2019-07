Desde hace unos días, en las redes sociales ha sido tendencia una nueva aplicación llamada FaceApp, donde las personas al descargar la app en sus teléfonos celulares pueden conocer cómo serán en la vejez a través de una fotografía actual. Esto ha ocasionado mucho interés, ya que el futuro, al ser incierto, crea curiosidad en las personas de conocer cómo se verán al llegar a la edad más adulta.

Si actualmente nosotros ingresáramos a esta aplicación una fotografía de Honduras, ¿cuál sería el resultado que encontraríamos?

La mayoría de personas que han visto sus rostros envejecidos a través de esta aplicación han considerado que no les gusta lo que ven, ya que las arrugas, las canas y la pérdida de cabello se identifican en sus rostros a través de la imagen que resulta. Si actualmente no nos gusta la imagen que tiene nuestro país en varios aspectos, seguramente la imagen del futuro que obtuviéramos de nuestra patria no nos agradaría.

Esta imagen de una Honduras envejecida nos reflejaría arrugas en los principios éticos de los funcionarios; canas, reflejando el sistema político y económico, y calvicie en áreas como la salud y educación. Para las personas que han probado la referida aplicación “la tienen más fácil”, pues de no gustarles la imagen que proyecta su vejez tienen la oportunidad de seguir con sus vidas aun habiendo tenido una vislumbre de su rostro envejecido; sin embargo, cuando se trata del país, debemos admitir que los cambios son más complejos y difíciles.

En nuestras manos está la posibilidad del cambio a mejor de nuestra tierra: cada vez que el campesino ara la tierra, cada vez que el empleado llega temprano al trabajo, cada vez que el ama de casa alimenta a sus hijos, cada vez que el joven abre un libro estamos cambiando para bien el futuro de Honduras. La imagen de mañana puede ser mejor si hacemos los cambios correctos en el ahora.