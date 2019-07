Mediciones de la pobreza

Hay indicadores que pueden reflejar el éxito de un Gobierno en materia económica, así como las mejoras de la calidad de vida de la población mediante la medición del impacto del Estado en las políticas sociales.

En el caso de Honduras sabemos que vivimos dos realidades diferentes, dos visiones de país totalmente distintas o probablemente dos indicadores totalmente diferentes.

Pues mientras el Fondo Monetario Internacional elogia al país por sus políticas económicas y fiscales, la gran mayoría de la población no disfruta de esos beneficios, por el contrario, ve con preocupación el aumento del endeudamiento externo, reflejo de que los datos macroeconómicos nunca coinciden con la economía real de la población, pues aunque el éxito económico y fiscal del Estado es calificado aceptable por las calificadoras de riesgo país, la economía real se encuentra en cuidados intensivos.

En materia de políticas sociales nos pasa lo mismo o algo parecido con el tema de la violencia, ya que los fallecimientos por causa de la violencia se pueden medir de forma distinta por cada región, de tal suerte que la ubicación geográfica determine un mayor o menor número de fallecidos por causa de la violencia.

En materia de pobreza estamos igual, tratando de determinar si hay menos pobreza si medimos distintos los ingresos del área urbana y por separado los del área rural, ya que, supuestamente, así habremos avanzado en el combate a la pobreza, bajando varios puntos el nivel de pobres hondureños.

Que la vida es más cara en las ciudades y más barata en el área rural lo sabemos, pero también sabemos que las necesidades no son las mismas, como tampoco son las mismas carencias; pero lo que sí es cierto y debe ser un indicador que realmente mida la pobreza es el poder adquisitivo; no obstante, este no conoce dos realidades entre lo urbano y lo rural.

El poder adquisitivo sí puede medir el grado de pobreza de una familia, pues este determina lo que una familia o una persona tiene acceso en materia alimenticia, en materia educativa o en materia de salud. Estos componentes no hacen diferencia entre una realidad y otra, ya que la realidad de la mayoría de población se mide por el poder adquisitivo que se tiene, y este poder adquisitivo está mermado lo mismo en las ciudades como en el campo.

El problema es que los organismos internacionales tienen un enfoque demasiado simplista basado más en las políticas económicas y fiscales, pero no en las políticas sociales, pues de qué sirve que un país exhiba esos indicadores macroeconómicos tan favorables cuando la población se muere de hambre, cuando el desempleo campea tanto en el campo como en la ciudad.

Es necesario entonces una combinación de políticas fiscales y políticas sociales, una mezcla de ambas capaz de sacar verdaderamente de la pobreza a la población, con indicadores que marquen que la población tiene acceso a una mejor salud, a una mejor educación y no simplemente por cuestiones de metodología para medir la pobreza.

Cuando deje de haber hondureños muriendo en los hospitales o no haya familias que tengan que sobrevivir con un dólar al día, entonces se habrá reducido la pobreza en la realidad más cruda, no con mediciones engañosas que solo tratan de esconder la realidad más cruel de los hondureños.