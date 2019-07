En la sospecha

Hace muchos años, escuché de un amigo una opinión que me pareció muy acertada. Decía que, en Honduras, en las conversaciones es suficiente un pujido para romper reputaciones.

Por ejemplo, si el comentario se refiere a que alguien es buena persona, bastará un “jummm” de algún interlocutor para entrever el desacuerdo y seguramente evidencias de lo contrario.

Hoy, años después de aquella conversación, me parece que el comentario que entonces me pareció divertido, encierra una gran verdad aplicable a nuestro entorno, pero aún más, ante el uso de redes sociales digitales.

Así, en este país la sospecha cada vez toma más fuerza. Los rumores y los chismes crecen, nosolamente en el mundo virtual, sino que son parte de tertulias de todo tipo.

Es claro que el rumor avanza y fortalece sus raíces en ambientes de incertidumbre, en los que la comunicación formal escasea o no ofrece los elementos suficientes para satisfacer la demanda de información de los diversos públicos. Entonces la sociedad busca asideros, leer entre líneas, encontrar motivaciones no reveladas ante ciertas acciones, para intentar comprender, aunque sea un poco, el escenario en el que se encuentra. Hay motivos de sobra para entender por qué sospechamos, si frecuentemente nos sentimos burlados como nación.

Los rumores, las noticias falsas o fake news encuentran su mejor caldo de cultivo en ambientes como el nuestro, en el que además existe una enorme necesidad de expresión por parte del público. Las redes sociales ofrecen la posibilidad de anonimato y, con ella, de esconder la mano detrás de una pedrada, de responder más a las especulaciones que a los hechos concretos. Las noticias y comentarios sin respaldo son un gran alimento para la sospecha y logran poner en entredicho la labor de los periodistas.

En ese mundo sospechoso, no hay reputación que valga. Cada interlocutor se siente dueño de la verdad, libre para verter su odio en frases groseras. La facilidad que otorga el mundo digital, de opinar sin conocer, brinda el espacio adecuado para ello.

Basta un comentario escrito desde el odio, para tirar por la borda cualquier indicio de credibilidad. Sembramos más desconfianza, que árboles; talamos más credibilidad que pinos que estarían infectados con el gorgojo descortezador. Pero no nos detengamos en esto último, porque allí también tenemos enormes sospechas.

En ese nuevo mundo, las figuras públicas están casi obligadas a opinar constantemente, a someterse al paredón del escrutinio público. En nuestro caso, los espectadores no son los más educados.

Basta con leer comentarios sobre cualquier tema en sitios digitales, para darse cuenta que la falta de vocabulario, los gritos –porque escribir en mayúsculas equivale a gritar- las faltas de ortografía y el uso de la obscenidad, desnudan la precariedad de la educación nacional. ¡Qué tristeza!

La abundancia de rumores en redes cumple su labor: nos entretiene mucho y nos da la sensación de escasez de liderazgos auténticos en Honduras. Los rumores siempre benefician a alguien, habría que preguntarse seriamente, ¿quién podría beneficiarse de ello? Pero eso sería también alimentar más la especulación.

¿Qué hacemos entonces? Ser más cautelosos con todo lo que leemos, no creer con facilidad aquello que no tenga respaldo. La información sin evidencia, sin un emisor claro, no debe tomarse fácilmente como cierta. Suponer es una cosa, aseverar es otra.

Adoptar la cultura del rumor es caer en una trampa, no caigamos en la falta de credibilidad en nuestra propia capacidad como nación de reponernos ante la adversidad, no caigamos en la desesperanza. Es tiempo de recuperarnos.