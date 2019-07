Llegar y abocar

No es lo mismo número que porcentaje, porcentaje es la cantidad que corresponde proporcionalmente a una parte de cien: “Dame un porcentaje de lo que ganás” significa “dame una cantidad basada en cien de lo que ganás”. Pero a veces por salir del paso, los encargados de dar información mencionan expresiones como esta “Los enfermos continúan llegando a los hospitales en gran porcentaje con síntomas de dengue”, lo que no se sabe es a qué por ciento se refieren en tales enunciados, por lo que resulta más directo “Los enfermos continúan llegando a los hospitales en gran cantidad con síntomas de dengue”. He encontrado un texto que me resulta correcto: “Ahora se podrán registrar y solicitar permisos para portar armas en La Ceiba”, entiendo que estas armas solo se podrán portar en La Ceiba, según la sintaxis observada; sin embargo, al leer toda la nota miro “Ahora en La Ceiba se podrán registrar armas y solicitar permisos para portarlas”, que era lo que se tuvo que haber escrito en el título de la noticia. Es importante que llueva cuando los campesinos quieren sembrar, es importante que el Gobierno invierta en educación y salud, de esto no hay dudas; pero descubro algo estructuralmente semántico alejado de la lógica que posiblemente fue falla del traductor de la información y no de nuestros editores: “En Twitter, el presidente Donald Trump advirtió del riesgo de importantes inundaciones en grandes partes de Luisiana”. Yo no creo que una inundación sea algo importante, una inundación es algo terrible, espantoso, arrasador, pero jamás importante, pues no deja nada bueno. Entiendo que lo ideal habría sido “En Twitter, el presidente Donald Trump advirtió del riesgo de peligrosas inundaciones en grandes partes de Luisiana”. Estamos en una situación de alerta y en todos los medios se habla del peligroso Aedes aegypti: “Por toda la emergencia de dengue que estamos teniendo pedimos a los padres que se acerquen a los establecimientos de salud para aplicar las vacunas a los niños”, manifestó un funcionario de Salud. Las palabras se mueven en dos planos: denotación (lo objetivo, lo directo) y connotación (lo subjetivo, lo estético, el sentido o valor secundario de las palabras). Pero “acercarse” es aproximarse a algo o a alguien, y no es sinónimo de “llegar”; y también suele aparecer “abocar” con el mismo sentido de llegar. lo que no es denotativo ni connotativo, simplemente es un uso inadecuado de estos verbos (llegar, acercar); aclaro que abocar es sinónimo de acercar. En nuestro ejemplo extraído de un periódico lo objetivo es “Por toda la emergencia del dengue que estamos teniendo pedimos a los padres que lleguen a los establecimientos de salud para aplicar las vacunas a los niños”.