Qué hermoso sería despertar un día, borrar el pasado y comenzar de nuevo. Qué hermoso sería volver a tener valores perdidos, creer de nuevo en la gente. Qué hermoso sería ayudar a labrar el éxito ajeno. Qué hermoso sería que no existan tan pocos que tengan tanto y tantos que tengan tan poco. Qué hermoso sería si el hombre aprendiera con el silencio su respeto. Qué hermoso sería sembrar amigos y cosechar amores. Qué hermoso sería hablar siempre sin dañar nunca, afirma Miguel Palacios.

Qué hermoso sería decir cosas que sean escuchadas. Qué hermoso sería si no existiera la violencia y a cambio de esta tengamos la paciencia. Qué hermoso sería orar pensando más en Dios y menos en uno mismo. Qué hermoso sería perdonar y sin rencores ni resentimientos olvidar. Qué hermoso sería hablar y entender. Qué hermoso sería aprender y con la sabiduría comprender. Qué hermoso sería abrazar con frecuencia. Qué hermoso sería no solo poder oír, sino también escuchar. Qué hermoso sería tomar tu mano y también tomar tu vida. Qué hermoso sería sonreír, sentir, amar y perdonar.

Qué hermoso sería saber oír la paz que se encuentra en el silencio. Qué hermoso sería tener un gran corazón y no un inmenso bolsillo. Qué hermoso sería amar sin pensar en cuánto amor necesitamos Qué hermoso sería ser feliz, teniendo gran vivencia, poca memoria y mucho olvido. Qué hermoso sería saber que cuando amamos por otros, vivimos... y cuando amamos por nosotros... existimos. Qué hermoso sería aceptar que solo se siente celos de lo que se ama. Qué hermoso sería poder dar más tiempo y enseñar. Qué hermoso sería decir gracias por dar gracias. Qué hermoso sería suspirar por tu amor actual al despertar. Qué hermoso sería por último creer que todos somos hijos de Dios... ¿Podríamos ser así?