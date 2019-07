Con AMLO ¿menos corrupción?

De la corrupción que deja millones en Pemex, CFE, asignación de contratos o compras de insumos a sobreprecios en el Gobierno federal, todavía no hay evidencias de que se redujo o sigue igual, ya que parece que no hay mayor transparencia en esas dependencias. En cuanto a la corrupción cotidiana por la Policía de tránsito o inspectores a ciudadanos o empresarios, sigue igual o peor. En Xochimilco clausuraron varios pequeños comercios por no cumplir con todos los trámites. Después de varias semanas cerrados y cuantiosas pérdidas, se acercaron a los afectados los “gestores”, que son los intermediarios entre quienes deciden si se abre o mantiene cerrado un negocio, ofreciendo tramitar su apertura mediante un costo menor a las pérdidas que tienen por estar clausurados.

En la CDMX y en varios estados de Morena, la clausura de obras y restaurantes por cualquier excusa, como un olor fuerte en la cocina o el extinguidor, no se encuentra a la altura que dice el reglamento, amenazan con colocar sellos de clausura, lo que hace perder tiempo y dinero al empresario, igual cuando se clausura una obra por la supuesta violación a la fracción 945 bis párrafo 4b, del artículo 4,908, de un reglamento. Los patrulleros de la CDMX son también inspectores de obras.

Para quienes tienen un negocio, construyen o manejan un auto, la corrupción sigue igual o peor que antes.

En una encuesta realizada vía Twitter por Sergio Sarmiento, en la que participaron miles de personas, el 94% señala que no ha desaparecido la corrupción en la Cuarta Transformación.

La causa es que no hay una reducción de trámites ni reglamentos que incentivan la corrupción. Si las reglas son igual que complicadas a las de antes, seguirá la misma corrupción que antes.