La política y el cristiano

¿Alguna vez se ha puesto a pensar cuál debe ser la posición política del cristiano? ¿De izquierda?, ¿de derecha?, ¿o el creyente y las iglesias deben apoyar a aquellos movimientos políticos que mejor conviven con ellos y les dan mayores garantías para la libertad religiosa? Pues ninguna de las anteriores. El cristiano y la iglesia se deben al reino de Dios. Él constituye su ideología, si se permite el término. Como bien señala John Yoder, el creyente no debe poner su fe en soluciones globales como el capitalismo, socialismo, justicialismo, revolución, renovación nacional, etc. Vale más una iglesia con una actitud vigilante y atenta a la realidad social y política. Los cristianos estamos para acuerpar lo que un Gobierno o movimiento político hace correctamente, en sintonía con los ideales del reino de Dios; pero también estamos para criticar sus abusos y para alzar la voz ante las injusticias cometidas. No está de más decir que, además, se espera que la iglesia ayude a paliar la problemática social, creando alternativas e imaginando soluciones.

¿Puede el cristiano estar involucrado en política? Claro que sí; es necesario, pero debe ser una persona bien informada, íntegra, que luche por la verdad y la justicia, y que no se entregue acríticamente al cumplimiento de los lineamientos de su partido ni se deje amoldar por la manera como se realiza el teje y maneje en la administración pública. En fin, debe ser un embajador del reino ahí donde está, aunque eso le acarree la animadversión de muchos e, incluso, la persecución.

Por último, hacemos nuestras las palabras de Joyce Main Hanks. “La participación de los hijos del reino debe relativizar entonces la política, que no tiene valor eterno… Esta perspectiva permite que el cristiano sea libre de la pasión política para poder hacer su contribución singular.

Si uno no se deja absorber por la política, si no la absolutiza, puede amar sinceramente al enemigo y cambiar de afiliación política cuando sea necesario”.