No sé si es una anomalía de nuestro tiempo, no sé si una conversión morbosa de encontrar felicidad en la desgracia ajena, pero lo cierto es que hoy la gente necesita viajar; pero más que viajar necesita salir de sí misma para poder encontrarse. Es que es necesario detenerse un momento para poder descifrar el sentimiento que impulsa a la gente de hoy, como los que están viajando a Chernobyl para ver lo que pasó y contemplar en primera persona la desolación y el sufrimiento de quienes allí estuvieron.

Es que ahora los viajes ya no son los que usualmente hacíamos antes, pues los viajes han variado tanto que uno se pregunta si muchos de ellos tienen algún sentido, al menos bajo la óptica de una persona mediamente cuerda. Se trata de ver de cerca, pues experimentar es muy difícil, el sufrimiento ajeno, es tratar de encontrar un contentamiento cuando ya no se aguanta uno a sí mismo y tratando ver otras realidades totalmente dispares con la de uno, encontrar esa vía que nos lleve a la tranquilidad y al sosiego.

Han existido los tours de la pobreza donde ya no se busca ver algún bonito paisaje, ya no se trata de encontrar el sitio soñado donde descansar y encontrar la paz, sino todo lo contrario; estos viajes a los lugares más pobres del planeta paradójicamente pueden generar millones en riqueza para quienes los promueven, sin que eso se vea como utilizar la pobreza de otros para enriquecerse. Es que el sufrimiento mismo es objeto de búsqueda por parte de las personas desahuciadas de la esperanza y el deseo de vivir.

Estamos demasiado inconformes con nosotros mismos, con nuestra situación, con nuestro entorno, que nada nos hace capaz de apreciar lo que tenemos hasta que vemos el sufrimiento de quienes no lo tienen o a quienes no tienen nada. Hay tanta gente necesitada de una remecida en la vida que necesitan ir a un lugar donde ocurrió un tsunami para tratar de pensar cómo sería morir arropado por una ola gigante. Tenemos esa tendencia de ser incapaces de ver hacia nuestro interior para valorar lo que tenemos o es que a veces nuestro interior es tan hondo que no somos capaces tampoco de encontrarnos allí por ningún lado.

Es que lo malo es que no hay interés humano en todo eso, todo lo que mueve ese nuevo modo de turismo no es tratar de ver otras realidades para tratar de resolver los problemas de las personas que mueren de hambre con una alimentación de un dólar por día, no se trata de meditar en las amenazas que representa la carrera nuclear en el mundo con una visita a Chernobyl. Se trata de ver el sufrimiento para poder encontrar razones para vivir cuando no tenemos, se trata de tratar de curar nuestro dolor con el dolor ajeno.

Es curioso, pero este tipo de turismo nació también con el sufrimiento, pues después de los atentados de 2001 todos queríamos ir a ver el lugar donde la muerte, el odio y sin razón acabó con la vida de miles de personas y marcó nuestra historia para siempre. Tal vez otra distorsión de nuestro tiempo que un lugar de visita para meditar pueda pasar a un deseo de hacer una visita a la tragedia humana.