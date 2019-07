Tiene la comunicación como principales cometidos: resolver conflictos y promover la acción, y esto tanto en las relaciones familiares como en la sociedad entera. Si no hay comunicación no se pueden conocer las posturas ni los pensamientos del otro y, por lo tanto, la posibilidad de sintonizar es nula.

La comunicación también exige una alternancia en el hablar y en el escuchar. Un monólogo, para el caso, no es comunicación auténtica. Cuando se habla, pero no se escucha, como el discurso se mueve en una sola dirección y no interesa que haya respuesta, sirve para poco, si acaso para tener una catarsis o para producir sonidos, o ruido. La verborrea unidireccional se da, muchas veces, para evitar que las posibles respuestas del indispensable interlocutor cuestionen lo que decimos, nos hagan ver nuestros errores o boten nuestros planteamientos.

La soberbia, esa tara tan unida a la naturaleza humana, y que tantos conflictos y disgustos genera en las relaciones interpersonales, nos lleva, en incontables ocasiones, a padecer una grave sordera selectiva: solo escuchamos lo que nos interesa o lo que queremos escuchar. El problema con ese tipo de sordera es que no nos permite conocer el amplio panorama de la realidad, la riqueza de la diversidad, los necesarios contrates para que este mundo sea mundo, porque negamos de entrada, o rechazamos las ideas del otro y nos quedamos dentro del estrecho círculo de nuestros intereses. Así, terminamos por vivir de espaldas al otro y ponemos obstáculos imponentes a la convivencia.

La sordera selectiva complica muchísimo la relación conyugal, el ambiente familiar y, por supuesto, la vida cívica de una nación o un país. Cuando nos encerramos tercamente en nuestras “verdades” y evitamos cotejarlas con las ideas del otro, es porque, en el fondo, tenemos miedo de darnos cuenta de que estamos equivocados, con lo que nos veríamos obligados a darle la razón. Lo malo es que la sordera selectiva en el ámbito de la vida de un país, sobre todo cuando esta la padecen los protagonistas del escenario político, nos hace daño a todos. Cuando un dirigente piensa que “ese macho es su mula”, que es propietario de la razón y que todos los demás andan perdidos, no me cabe la menor duda que el perdido es él.

Ha sido, y continúa siendo, muy triste, y peligroso, ver cómo la sordera selectiva más perniciosa se ha apoderado de oficialistas y opositores. Olvidan que el pueblo los juzga, reconoce su terquedad y, seguramente, recordará todo lo que está pasando cuando le toque participar en el siguiente proceso electoral.