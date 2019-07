Sin “Festival del choro y el vino”

Hay zonas de Honduras que parecen divorciadas de la realidad cotidiana del país, no por razones negativas, sino por la belleza, la tranquilidad y el clima que ofrecen. Desplazarse a esas poblaciones de nuestro país es oxigenar el cerebro y cambiar las perspectivas negativas que se tienen de la realidad nacional. Cualquiera en Islas de la Bahía siente que está en otro mundo, o una visita a La Esperanza nos devuelve la paz y la tranquilidad que anhelamos; pero eso está cambiando con la polarización tan grande que vive esta nación, donde las heridas de hace una década no parecen estar sanadas ni tampoco tratadas.

Hay poblaciones que antes, si bien eran parte del mapa geográfico hondureño, no eran parte de la agenda de visitas de los hondureños, pero esas comunidades han trabajado intensamente con distintas estrategias para llamar la atención de los hondureños y ofrecerles lo mejor de sí. No pasa con Roatán, que no necesita publicidad, pero sí con La Esperanza, que ha logrado posicionarse como un lugar de gran flujo turístico nacional e internacional, ofreciendo una belleza geográfica excepcional y una gastronomía muy particular que no se encuentra en otra parte del país.

Por eso duele mucho que este conflicto, que parece no tener fin, este conflicto, cuyas llamas parecen inflamarse cada vez más en vez de disminuir, haya llegado hasta La Esperanza con tal fuerza y ferocidad que ha hecho que las autoridades se vean obligadas a cancelar el Festival del choro y el vino, productos que los intibucanos ofrecen con orgullo y tradición en esa zona del país. Da pesar por todo el esfuerzo que se ha realizado y porque este único y especial festival de La Esperanza abre una nueva ventana de turismo para el país, el turismo gastronómico, una variedad de turismo poco conocida o explotada en Honduras.

Todavía no tenemos poetas que nos hablen del choro y el vino intibucano, aunque sería una zona ideal para vivir y escribir, pero tenemos su gastronomía única en nuestro país, tenemos las delicias del choro y del vino en una zona con una belleza única, con un clima envidiable y una tranquilidad que la desean todos los hondureños. Se conoce muy bien la importancia que estos dos frutos tienen en la vida de esta zona del país, lo que ha llevado a que hoy lo ofrezcan a todos los turistas, con tanto éxito que este festival ya comienza a sonar fuera de nuestras fronteras.

Si ha costado tanto esfuerzo para las autoridades y empresarios de La Esperanza e Intibucá poder posicionar este festival gastronómico único, no debería este conflicto echar por la borda tanto esfuerzo y dedicación de estas ciudades por poner este evento en el calendario de las festividades nacionales. El festival del choro y el vino apela a uno de los sentidos más notables del hombre, el del gusto, el del paladar. El aderezo que le pone el Festival del choro y el vino a la realidad hondureña faltará por este año, pero tenemos la esperanza de que este dulce placer vuelva tan pronto como los hondureños encuentren el camino del diálogo y la paz.