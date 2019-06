Resanar heridas

Como pocas veces en la historia de este país se ha hablado y escrito últimamente sobre la necesidad de buscar y encontrar caminos de reconciliación que permitan resanar de una vez las heridas que se produjeron en la sociedad hondureña ya hace más de diez años y que, inobjetablemente, se mantienen abiertas. Parece mentira que, después de una década, haya familias que se miren con desconfianza, amigos que evitan temas que puedan generar controversia política y descalificaciones entre hondureños. Todos pensamos que después de tantos años íbamos a estar de nuevo hermanados y mirando juntos hacia adelante.

El problema es que, si no superamos ese trauma histórico, el posible desarrollo demorará más de lo que debería, y aquellos que más necesitan acceso a mejor salud, educación, seguridad, vivienda digna, etc. llegarán a pensar, como ya lo han hecho muchos miles de compatriotas, que la solución a sus necesidades está en dejar este país, aunque se termine triturado sobre los rieles de un tren o ahogado, con todo e hijos, en un río.

Los procesos de reconciliación son, precisamente, procesos; toman cierto tiempo, no se dan en un acto, y exigen reflexión, capacidad de escucha, empatía, grandes dosis de humildad, rectitud de intención, sinceridad, transparencia, y, sobre todo, reconocer que hay un bien mayor a lograr por el que habrá que hacer sacrificios, aprender a ceder la propia opinión, buscar un mínimo de coincidencias y tener el talante moral para cumplir, a rajatabla, con los compromisos contraídos.

Luego, por muy ducho que sea el cirujano, las heridas suelen dejar cicatrices. Pero, esas cicatrices resultan saludables y necesarias para mantener viva la memoria, para no cometer los mismos errores y para no correr riesgos que puedan llevar a nuevas desavenencias, a renovados conflictos. Mantener una herida abierta durante tanto tiempo es muy poco inteligente, no beneficia a nadie y se corre el riego de que se vuelva pútrida y enrarezca el ambiente, con todos los inconvenientes que eso conlleva.

Los protagonistas de un proceso de reconciliación deben tener como nota distintiva un profundo amor por la patria. Un amor que les haga reconocer que el bien más importante a preservar y mantener es la paz; que sin paz ningún otro bien es posible, y que la confrontación solo genera atraso y deterioro del clima social.

Quiera Dios que surjan, cuanto antes, hombres y mujeres bienintencionados, de los distintos espectros del panorama político, que sepan asumir este reto. La patria los urge.