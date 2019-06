Sendo no es grande

Los comunicadores sociales son portadores de cultura y educación porque la naturaleza de su trabajo es aglutinante y los receptores de sus mensajes consideran categórico todo lo expuesto ya sea en radio, medios impresos o televisión. De ahí que las “modas” ligüísticas surjan generalmente con la colaboración de los medios de comunicación social. Basta observar programas musicales en estos medios y se encontrarán numerosas grietas en el código lingüístico de sus conductores tal vez porque carecen de un mínimo de competencia en el campo de las comunicaciones, o sencillamente por descuido inconsciente. En reiteradas ocasiones se escuchan por estos medios frases como “El director del Mario Catarino Rivas ha comprado dos sendos carros para usos de ese centro asistencial”. “Esa ONG se ubicó en un sendo edificio”. Se infiere que el hablante dice estas expresiones con el concepto o idea de “grande”; hacer esto es caer en supina ignorancia semántica. Sendo, que no está registrada en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), está siendo aceptada en algunas regiones como sinónimo de importante o especial; pero nunca como equivalente a grande. “Sendos o sendas” es un determinante distributivo, usado siempre en plural, cuyo significado es “uno para cada cual de dos o más personas o cosas”. Por ejemplo:”Tu amigo y sus hijos recibieron sendas felicitaciones”, es decir, que tu amigo y sus hijos recibieron cada uno sus respectivas felicitaciones. No obstante, la costumbre ha logrado llegar a la aceptación de decir, por ejemplo, “Esa ONG se ubicó en un sendo edificio”, pero con la idea de “Esa ONG se ubicó en un importante edificio”, no en una edificio grande. Las redundancias tienen aceptación, algunas veces, en el lenguaje literario por motivos de expresividad. Pero hay momentos en que se dan en demasía. Cuántas veces se lee o se escucha hablar de “hemorragia de sangre”. “Constelación de estrellas”. “Completamente gratis”. Sangre, estrellas y completamente resultan apareciendo como complementos y adverbios innecesarios porque toda hemorragia es de sangre. Y si algo es gratis es, definitivamente, en su totalidad; no hay acciones parcialmente gratis Y toda constelación implica estrellas. Solo en lenguaje figurado se puede hablar de otra clase de constelaciones de estrellas sin serlo: un selecto grupo de artistas o deportistas. Lo gramaticalmente correcto es, pues, hemorragia, constelación y gratis.