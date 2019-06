El ser humano es complicado. Como bien notara John Maxwell, haciendo alusión a Náufrago, película de Tom Hanks (Cast Away en inglés), si una persona sola, aislada de sus semejantes, termina teniendo altercados con su compañera de naufragio, ¡una pelota de volibol!, ¿qué podemos esperar de la gente que no está aislada? El ser humano tiene la extraña manía de buscar constantemente la manera de crear conflictos.

Santiago, el escritor bíblico, da en el blanco al detectar su origen cuando dice: “¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo, y no lo obtienen; matan, sienten envidia de alguna cosa, y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra” (4:1-2). Es decir, los conflictos surgen cuando no obtenemos lo que queremos, por eso cuesta tanto ponerse de acuerdo, debido a que cada parte trata de imponer “su agenda” y, a su vez, pone oídos sordos a los deseos y peticiones del otro. Cuando se abordan los problemas con esta actitud, los que se supone son el bien mayor son los que más sufren. Por ejemplo, en el caso de la pugna entre esposos son los hijos; en el caso de los enfrentamientos entre líderes de iglesia son los feligreses y el reino de Dios, y en el caso de los conflictos sociales es el pueblo el que más sufre.

¿Cuál es la solución? Santiago la presenta añadiendo lo siguiente: “No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios” (4:2). Se debe buscar al Señor, hacer su voluntad y pedirle que otorgue la actitud adecuada para que, a través de un diálogo genuino y sincero, se encuentre la manera de vivir en paz y armonía. En Dios no existe conflicto que no se pueda solucionar. Él es el que nos permite vernos como amigos en lugar de enemigos y el que nos faculta para compartir espacios en camaradería y fraternidad. Sin él, el conflicto será interminable y devastador.