Norberto y 17 mil muertos más

No hay otros datos. Las cifras a las que tiene acceso el presidente Andrés Manuel López Obrador son exactamente las mismas que tengo yo y las que puede ver cualquier ciudadano mexicano. Y los números indican que 2019 podría convertirse en el año más violento en la historia moderna de México.

Voy a los gravísimos datos en un momento, pero quiero empezar con la triste historia del estudiante Norberto Ronquillo, quien hace poco fue secuestrado y asesinado tras salir de su universidad en la Ciudad de México.

La mamá de Norberto, Norelia Hernández, me contó en una entrevista que el día del secuestro ella estaba en el cine cuando recibió un texto de su hermana que decía “Urge”. Poco después recibiría los detalles del secuestro: “Tienen a Junior (Norberto)”.

​Los secuestradores “hicieron muchas llamadas, no sé cuántas en total”, me contó Norelia. “Era como de espanto. ‘Aquí lo tenemos y junta dinero’ (le decían los plagiarios por teléfono). Era una palabra y le colgaban, y luego dos palabras y le colgaba”. Nada funcionó. El cuerpo de Norberto fue encontrado torturado y estrangulado.

“Yo no quiero que esto se haga político”, me dijo Norelia. “En verdad, créeme que yo solo pedí encontrar a mi hijo… Yo le pedí mucho a Dios que no quería que mi hijo fuera una cifra más de desaparecidos”. ​Y no lo fue, pero la trágica muerte de Norberto sí terminará en las estadísticas oficiales de secuestros y asesinatos.

En los primeros seis meses de gobierno de AMLO han sido asesinados 17,010 mexicanos, según cifras oficiales de homicidios dolosos (aquí está la fuente https://bit.ly/2VzjBsf ). Diciembre 2018: 2,877 muertos; enero 2019: 2,857; febrero 2019: 2,804; marzo 2019: 2,845; abril 2019: 2,724; mayo 2019: 2,903. Total: 17,010 muertos.

Más de 30 millones de mexicanos votaron por un cambio hace casi un año. El cambio, claro, tiene que ver con la lucha frontal contra la corrupción y la imperiosa necesidad de combatir la desigualdad en México; pero también con controlar los altísimos niveles de criminalidad, y ese es uno de los grandes retos de López Obrador.

Es, todavía, la asignatura pendiente.Entiendo que la creación de la Guardia Nacional es la principal apuesta para reducir el crimen y que, para eso, se necesita más tiempo; pero claramente lo que el gobierno de López Obrador ha hecho hasta el momento es insuficiente. En lugar de perseguir a inmigrantes inocentes, la Guardia Nacional debería ir tras verdaderos criminales.

La Guardia Nacional es un experimento; además, su plan original nunca incluyó evitar el paso de centroamericanos por la frontera sur de México. Ese es un despropósito y un desperdicio de recursos y esfuerzos que se necesitan urgentemente en otras partes del país.

​Y no es que le exijamos a López Obrador cosas distintas, a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón también les llevábamos la cuenta de los muertos. Más de 128,000 personas fueron asesinadas en el sexenio de Peña Nieto y 104,000 en el de Calderón. ​Las preguntas son ¿a partir de cuándo se va a hacer responsable López Obrador de la violencia en México?, ¿a los seis meses?, ¿al año?

Todas las regiones del país están sufriendo. ​Urge hacer algo al respecto, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, pero, la verdad, nadie sabe cómo.

​Aaron Ronquillo, hermano de Norberto, estaba acompañando a su mamá durante la entrevista. ¿Es peligroso ser joven en México?, le pregunté. “Lamentablemente -hablo por mí y por todos los jóvenes- sí nos da un poco de inseguridad salir a cualquier lado: a cines, a cafés, a bares”, me dijo Aaron. “Hay demasiados casos de violencia y, lamentablemente, le tocó vivir uno de los peores a la persona que más quería”.