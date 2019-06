Estabilidad, reformas sin Iván Fiallos

Igual que el origen del conflicto es múltiple, la solución es multidimensional. En primer lugar, hay que reformar la Constitución para desmontar el presidencialismo que favorece el caudillismo, devolverle competencias al Congreso Nacional y reformar su reglamentación interna, para volverlo democrático, con estrictos controles sobre la conducta de los diputados.

En segundo lugar, hay que reformar la ley electoral, para darle mas poder al ciudadano, disminuyendo el de los partidos y sus movimientos – inconstitucionales todos – devolviéndole a la mesa electoral y al municipio los poderes perdidos. Asimismo, crear nuevas instituciones electorales, integradas por ciudadanos íntegros, con capacidad de decirle “no” a las órdenes de los “propietarios” de los partidos. En esto tengo algunas experiencias personales que algún día contaré con detalles.

Por ejemplo, Iván Fiallos no tiene el perfil adecuado –y tampoco muchos otros políticos que se barajan para integrarlos– para devolverle la confianza a los electores de que sus acciones en los órganos correspondientes no alterarán su voluntad general. De repente, Fiallos tiene virtudes para otras cosas: para transportar alimentos para pollos, medicinas u otras mercaderías; pero su desempeño político no está a la altura para darnos la confianza que necesitamos a fin de reparar el sistema político, profundamente afectado. Necesitamos que los más honorables estén en estos órganos electorales, respetados por la ciudadanía, la que será incapaz de dudar de ellos, cualquiera que sean los resultados y decisiones que tomen, e integrarlos en instituciones descentralizadas, en las que el poder electoral venga desde el municipio, al departamento y, de este, a lo nacional, de forma que los votos se cuenten en la mesa, las actas se revisen en el municipio, se integren en el departamento y se constaten, para efectos de informe nacional, en la capital de la república. Esto es fácil de hacerlo, no lo hemos hecho por el centralismo que ha ahogado al Ejecutivo en la ineptocracia, asumiendo competencias para las cuales no tiene capacidad.

En fin, de esta manera podemos recobrar la confianza en las personas, por medio de la seguridad de instituciones que solo operen en el marco estricto de la ley.

El que las personas estén por encima de las instituciones es lo que nos tiene en la crisis en que estamos, por ello considero inconveniente siquiera la mención de Iván Fiallos, ya que desde largo se ve que no cuadra en una institución electoral nueva, que le exigirá, sin duda, condiciones que él no tiene.

Requerimos en serio poner los bueyes adelante de las carretas, respetar a las instituciones y nombrar a los funcionarios, subordinados a ellas, dentro del marco preciso de la ley. Porque de lo que se trata es de recuperar el control del sistema, antes que los delincuentes, los políticos sin alma y compromiso con la patria, sardónicamente entregados a la destrucción de Honduras, se apoderen de él, como han estado a punto de lograr hasta la fecha.