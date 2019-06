Para llegar a los treinta y cinco

El próximo sábado 29, mi esposa y yo cumpliremos treinta y cinco años de casados. Aniversarios como este, en un contexto poco favorable para la perseverancia en el matrimonio, me llevan siempre a reflexionar sobre las causas, los resortes, que nos han llevado hasta donde hemos llegado.

Pienso, en primera instancia, que el ejemplo de nuestros padres fue fundamental. Tanto para sus papás como para los míos, la indisolubilidad del pacto conyugal no ameritaba discusión, era parte de la vida de la pareja: se casaba uno hasta que la muerte lo separara y, por lo mismo, había que aprender a enfrentar retos y desafíos con la meridiana claridad de que todo podía someterse a discusión y que debía existir apertura a todas las posibilidades, menos para la separación, aunque en más de una ocasión apeteciera o no faltaran las ganas de “tirar la toalla”. En segundo lugar, algo que ha facilitado las cosas es reconocer que el proceso de adaptación conyugal es permanente, que no termina nunca. Es un error creer que vamos, algún día, a acomodarnos plenamente al temperamento, a los hábitos, a las manías, a los defectos del otro.

Se trata, más bien, de conocer y aceptar al cónyuge tal cual es, sin pretender volverlo una especie de segundo yo o de aniquilarlo a mi favor. Ya el hecho de ser personas masculina y femenina exige comprensión y aceptación, y a eso hay que agregarle las particulares vivencias y una herencia genética imposible de eliminar. Asimismo, con el paso de los años, debemos adaptarnos también a unos ritmos más pausados, a unos infaltables achaques, a una tesitura no siempre estable, a los múltiples cambios que se van dando dentro de la propia familia nuclear o extensa.

Las circunstancias cambian cuando se mueren los padres, cuando llegan los hijos, cuando estos van a la escuela o cuando el nido se queda vacío. Ese ininterrumpido proceso de adaptación requiere, sobre todo, cariño y paciencia. En treinta y cinco años pasan muchas cosas: crisis personales, falta de medios materiales, pérdida de seres queridos, quebrantos de salud, malentendidos, exceso o falta de trabajo; pero también alegrías propias y ajenas, triunfos de los hijos, satisfacciones íntimas, etc. Y todo contribuye a unir o separar según se enfrenten cada una.

Creo que, en tercer lugar, otro elemento que nos han permitido llegar a este aniversario ha sido que, junto al corazón, hemos puesto la cabeza, hemos procurado vivir un amor inteligente. Así, hemos hablado o nos hemos callado cuando debíamos, hemos hecho todo lo posible por ser respetuosos el uno con el otro y hemos sabido escuchar y seguir consejos cuando ha sido necesario.