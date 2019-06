Eutanasia, derrota

Recientemente ha sido sometida a eutanasia una adolescente holandesa, Noa, víctima de abusos sexuales y de una depresión que arrastraba desde hace varios años. Lo singular y dramático del caso ha hecho que se volviera a abrir el debate sobre la eutanasia y se reclamara la aprobación de la misma donde no está permitida, como sucede cada vez que un acontecimiento tan sensible golpea a la opinión pública.

No hay que olvidar que en Holanda no solo es legal la eutanasia, sino que ya en 2017 supuso el 25 por 100 de todos los fallecimientos en ese país. Sin embargo, lo que pocos se han parado a considerar de este triste caso es que Noa llevaba tiempo esperando ser atendida por un psiquiatra -según ha confesado su madre- al que no pudo acudir por la larga lista de espera que hay. Dicho de otro modo, se recurre a la muerte porque es más fácil y barato que dar al enfermo la atención médica que necesita.

Así lo ha reconocido el Santo Padre, que ha salido al paso inmediatamente de la noticia y en un tuit que se ha hecho viral afirmaba: “La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza”.

Noa no solo fue violada, sino que después fue abandonada por una sociedad que tira a la basura a los que ya no les sirven, a los juguetes rotos. Su muerte es, como dice el Papa, una derrota para todos, lo mismo que lo es cada aborto, y lo mismo que lo son los miles de muertes que se podrían evitar si hubiera una más justa distribución de la riqueza en el mundo. No podemos resignarnos a resolver los problemas matando o abandonando a su suerte a quienes los padecen. Eso es lo que hace la “cultura de la muerte” -tal y como la denominó San Juan Pablo II-, a la que debemos enfrentarnos con generosidad y espíritu de sacrificio.