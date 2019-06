El doctor Howard Hendricks cuenta la siguiente historia personal: “Cuando yo era un estudiante de universidad (eso fue antes de que la corteza terrestre se solidificara), trabajaba en el comedor universitario y todos los días a las 5:30 de la mañana, de camino al trabajo, pasaba por la casa de uno de mis profesores. A través de una de las ventanas podía ver la luz de su escritorio mañana tras mañana.

Por la noche, me quedaba hasta tarde en la biblioteca estudiando, y de regreso a casa, a las diez y media u once, volvía a ver la luz encendida de su escritorio. Él siempre estaba escudriñando sus libros. Un día logré preguntarle: “¿Qué lo mantiene estudiando?, tal parece que usted nunca se detiene”. Su respuesta, me enteré después, eran las palabras de otro, pero habían llegado a ser suyas: ‘Hijo, prefiero que mis estudiantes beban de una corriente de agua, que de un charco estancado’”.

Si algo podemos destacar de la historia de este maestro es que era una persona en continuo crecimiento. No se conformaba, no pretendía haberlo alcanzado todo ni saberlo todo. Era una persona que estaba dispuesta a seguir aprendiendo, mejorando… superándose.

Con cuanta frecuencia escuchamos el llamado a ser agentes de cambio para nuestra sociedad, pero ¿cómo lo podremos lograr si no hemos cambiado nosotros mismos, si estamos estancados? Algunos podrán decir: “Es que estoy muy viejo para eso”. El doctor Hendricks indica al respecto: “¿Y es que ya se murió?”. Conozco el caso de una mujer de sesenta años que a esa edad sacó su maestría y fue una de las mejores alumnas de su promoción. La persona que se supera es alguien que constantemente se pone nuevas metas y no descansa hasta alcanzarlas. Y usted, ¿cuánto ha cambiado en la última semana, mes o año?, ¿qué metas de crecimiento está persiguiendo actualmente? Martin Luther King dijo: “Si no puedes volar, corre; si no puedes correr, camina; si no puedes caminar, gatea; pero hagas lo que hagas, siempre sigue hacia adelante”.