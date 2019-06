Plan de vida

Los seres humanos debemos ser capaces de hacer planeaciones estratégicas para alcanzar en el tiempo y en la forma correcta todos nuestros anhelos y metas de vida. El éxito no sucede de la noche a la mañana, sino más bien es un proceso de pequeñas acciones diarias con las cuales estamos comprometidos.

La palabra plan contiene en sí misma todo un panorama que nos puede ayudar a trabajar en nuestros emprendimientos, y quiero mostrárselo para que la práctica de los mismos nos ayuden en la carrera hacia la plenitud de nuestros proyectos.

P: Planificación. La planificación destierra la improvisación y todo aquel sentido tan arraigado en nuestros países latinoamericanos de “dejar todo a última hora”. Los planes son el mapa a seguir, son la brújula, el GPS que nos posiciona y corrige hacia el camino correcto.

L: Lectura. Las sociedades con mayor desarrollo humano tienen entre sus cualidades que sus ciudadanos leen. No hay un atajo hacia el conocimiento, no existe forma de posicionarnos estratégicamente si los libros son simples conocidos a los cuales visitamos muy de vez en cuando. A: Acción. Los planes no deben quedarse en letras muertas, sino que deben tomar vida a través de nuestras acciones, que deben ser marcadas por la excelencia, la disciplina, la constancia y la diligencia. Solo así podremos vencer las imposibilidades.

N: Negación. Niéguese a abandonar, no tire la toalla, pues en el último minuto puede estar la oportunidad de la victoria. Los exitosos son personas que no se rindieron, tal como Thomas Alva Edison, que intentó cienes de veces hasta encontrar el bombillo que hoy nos alumbra.

Quizá usted piense que se acabaron las oportunidades, pero no es cierto, aún es tiempo para reiniciar y emprender la lucha decidida por sus sueños. Si así lo hace, sus hijos y la patria se lo agradecerán.