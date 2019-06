La patria es de todos

Nuestra Constitución garantiza los derechos y libertades de las personas. Es la ley fundamental que organiza al país. Establece cuáles son los límites personales y de otros. En nuestro país, la mayoría de las protestas por reinvindicación de derechos terminan en caos, vandalismo y saqueos.

Aducen que son producto del descontento social, y que son un reclamo del pueblo a situaciones que le parecen injustas. Que son llevadas a cabo por infiltrados o delincuentes comunes, que no tienen nada que ver con el motivo de la marcha. Una justificación frívola y sencilla para tratar de explicarle al trabajador que no puede llegar a su trabajo porque están tomadas las vías de acceso o al dueño de negocio que sufrió saqueo y hasta vandalismo en su propiedad. ¿Cómo explicarles de una manera fehaciente que tienen que renunciar a sus derechos por los de otros?.

La protesta organizada es un derecho del pueblo, según nuestra Constitución. Pero nada es tan importante en la vida si se tiene que utilizar la violencia para obtenerlo. Ninguna lucha social justifica destruir bienes ajenos, robar tiendas y almacenes, atentar contra empresas que generan empleo y bienestar a sus trabajadores, impedir el tránsito de vehículos y peatones que necesitan llegar a sus destinos. No se pueden exigir derechos atentando contra los de los otros compatriotas. Los reclamos son contra el Gobierno. No contra el pueblo.

Y el bajo nivel de aceptación de un presidente, un gobierno o la corrupción, no justifican que afectemos a la ciudadanía. Interferir en el libre desenvolvimiento de la vida de las personas no tiene sentido sobre las bases de esta causa. No descarguemos en el pueblo nuestro enojo.

¿Es que no hay otra manera? ¿Es que olvidamos hablar? Violencia en los hogares, en las escuelas, en el estadio, en el Congreso Nacional. Solo en las iglesias se habla de paz. Fuera de allí, todo se soluciona con lucha. ¿En qué momento renunciamos a nuestra condición humana y nos volvimos salvajes de nuevo?.

Los líderes de grupos de cualquier tipo deben ser cautos. Porque en el momento actual de tanto descontento y confrontación, una palabra de más puede traer consecuencias imprevisibles. Los derechos de grupos, nunca estarán por encima de los intereses de la generalidad. Pero el Gobierno debe saber interpretar el sentir del pueblo. Debe ceder cuando hay que hacerlo. El ejercicio del poder no implica mantener posiciones inexpugnables. El respeto es la base de la convivencia en las sociedades modernas.

Los gobiernos son efímeros pero el pueblo es eterno. No atentemos contra nuestra forma de vida. La violencia no es solución para acabar con la corrupción. A lo largo de la historia la inteligencia ha demostrado mejores resultados. Somos ciudadanos con un fin común. Transitamos la misma tierra, y compartimos un país. Es opción nuestra si elevamos nuestro accionar a un nivel propio de nuestra especie.

Este pueblo ya merece paz. Dejemos la barbarie en la historia. Allí es donde debe estar, guardada y olvidada. No la despertemos.