Philip Yancey cuenta en uno de sus libros la historia de un amigo que trabajaba con los indigentes de la ciudad de Chicago. En cierta ocasión acudió a él una prostituta, en una miseria total, sin techo, enferma e incapaz de comprarle comida a su hija de dos años. Entre sollozos y lágrimas le contó que había estado alquilando sexualmente a su pequeña, ya que ganaba más con eso en una hora que con lo que ella misma podía conseguir en una noche entera. Dijo que esto lo hacía para poder sostener su adicción a las drogas. Una de las primeras cosas que hizo el amigo de Yancey fue preguntarle si alguna vez había considerado acudir a una iglesia en busca de ayuda. La respuesta fue contundente: “¡Una iglesia! ¿Para qué habría de ir allí? Ya me estaba sintiendo muy mal conmigo misma. Todo lo que harían sería empeorar las cosas”.



Interesantemente, Jesús fue conocido por ser amigo de prostitutas y pecadores. Ellos acudían a él en busca de ayuda y refugio, pero ¿qué le pasó a la iglesia? ¿Desde cuándo esta se convirtió en una comunidad de “gente perfecta” e intolerante a las faltas ajenas?

La enseñanza de la Biblia es clara. La iglesia es una fraternidad de pecadores, necesitados de la gracia de Dios y de la de sus semejantes para ir rompiendo día con día el poder del pecado en sus vidas. Tomando como referencia a los Alcohólicos Anónimos, la iglesia es una especie de Pecadores Anónimos, donde cada miembro asiste porque reconoce que tiene un problema espiritual y moral que no puede resolver por sí solo, donde cada miembro reconoce que no es mejor o más santo que los demás, donde cada miembro reconoce que está lleno de errores y que no está para juzgar, criticar o arreglarle la vida al otro, sino para apoyarlo y levantarlo cada vez que este cae o tambalea. En palabras de Yancey, la iglesia debe ser un refugio de gracia en un mundo falto de gracia, ya que si esta no se encuentra en la iglesia, ¿dónde la podremos encontrar?