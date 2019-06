¡En una crisis toma conciencia del peligro, pero reconoce la oportunidad!: John F. Kennedy.

Crisis, según Wikipedia, es “una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución; especialmente, la crisis de una estructura”. La humanidad ha sido el reflejo por toda su historia de obstáculos, conflictos, revoluciones, guerras y un desamparo ideológico. Sumado a eso, una crisis de identidad, los valores e ideales de nuestros padres ya no son aceptados y quieren ser sustituidos por deseos propios, egoístas, ajenos a verdades absolutas.

La desigualdad entre la humanidad, unos que se suman al mercado materialista y otros cada vez a la vida de subsistencia y pobreza, el deterioro ecológico, el subdesarrollo, que no solo es resultado de la pobreza económica, sino también de las causas políticas, la falta de información y la falta de educación. Es de sabios saber manejar el drama humano que viven las personas del mal llamado tercer mundo, un cuadro difícil; pero es la oportunidad de poder avanzar y dar respuestas sabias para edificar juntos la nación.

Es en estos parámetros que podemos ver la crisis de identidad, la crisis de las instituciones, las crisis generacionales. Lo cierto es que los entornos complejos no podemos interpretarlos en forma simple, es el tiempo de compartir deberes antes de exigir derechos. Quitemos el egoísmo y la búsqueda desenfrenada del propio interés y fomentemos la cooperación. Todo es de empezar, no seamos parte del engaño y la mentira, ya que toda mentira que se repite se vuelve una verdad. “Nada viaja más rápido que la luz, excepto las malas noticias”: Douglas Adams. “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida”: San Juan 14:6 RVR60. “A la verdad se llega no solo por la razón, sino también por el corazón”: Blaise Pascal. Es urgente que entregue su corazón a Dios.