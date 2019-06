Angustiosa y angustiada

Se trata de una “fuente de financiamiento alternativo, reduciendo tasas de interés, alargando plazos, mejorando el perfil de la deuda, lo cual redundará en mayor espacio de liquidez para el mercado doméstico”. El usar “doméstico” en el sentido de local, nacional, es un verdadero error de falso parentesco español-inglés, pues en inglés “domestic” es también sinónimo de local, nacional”; pero está acepción no existe en español. Se puede decir que “mercado doméstico” es un superestrato inglés a manera de falso hermano del español (falso cognado); por consiguiente, es inadecuado usar “doméstico” como sinónimo de “local, nacional” en la lengua española. Cuando salgo a caminar por las calles suelo recoger hojas de guayabo, de guanábano, de limón, todo eso para hacer diferentes tes. Muchas veces las envuelvo en bolsitas de plástico, lo que perfectamente podría convertirme en un “supuesto” narco ante los ojos de los cuerpos policiales, digo esto porque siempre leo notas como esta “Con 78 envoltorios de hierba seca, supuesta marihuana, fue detenido ayer Gerson Rivera Gómez (de 19 años) en la colonia Las Brisas, de Cofradía”. No comprendo cómo un policía puede ser tan inocente que no conozca la marihuana, como tampoco comprendo por qué las autoridades apresen a alguien solo por creer que lleva marihuana sin antes revisar y determinar tal duda. Siendo así, cualquier día un policía me registrará y encontrará hojas secas de guayabo en mis bolsas y en el acto seré acusado de supuesto narcotraficante y mi nombre saldrá en primera plana para luego decir que lo que yo cargaba eran hojas secas de guayabo y no el tal canabis. Un diputado se refería a que “hay un antídoto contra la corrupción”, y parece que le agradó mucho esa expresión porque la repitió en varias veces. Sería oportuno que nuestros legisladores tuvieran un poco de cuidado al hablar y no cometan esas tonterías, pues en este caso ya se sabe que todo antídoto es contra algo; la expresión tuvo que haber sido “Hay un antídoto para la corrupción”. En un periódico apareció este títular: “Angustiosa madre busca a su hija que desapareció en Choloma” lo que me dio a entender que esa progenitora producía angustia, algo que no era así, pues ella en vez de provocar angustia la recibía, por lo que ese titular tuvo que haber sido “Angustiada madre busca a su hija que desapareció en Choloma”.