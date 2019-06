Concejal y consejero

“Hay que valorar los daños de ese incendio” me parece que es una expresión absurda en cuanto a sentido, puesto que valorar es “ señalar el precio de algo: mi carro lo valoraron en seis mil lempiras” ; tambien es reconocer o apreciar el valor o merito de algo o alguien: “Ese hombre nunca valoró a su eposa”, es decir, él fue incapaz de ver y mirar lo beuno de su mujer. Se debe saber que si yo valoro a mi esposa, a mis hijos, a mis jefes, es que estoy destacando lo positivo, nunca lo negativo.



Otra cosa parecida, no sinónima, es evaluar cuyo significado es estimar, apreciar, calcular el valor de algo: “Hay que evaluar los daños de ese incendio”; además, evaluar es estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de las personas en determinados aspectos: “En mi trabajo aún no se me ha evaluado”. “Resultaste con una evaluación negativa”, “José fue evaluado positivamente en su desempeño”.



Es importante aclarar que todo lo que se valora resulta positivo, por lo que sería redundante expresar que “Lastenia me valoró positivamente”; sin embargo. puedo indicar que “Lastenia me evaluó positivamente”, es decir, apuntó lo mejor de mí, o que “Lastenia me evaluó negativamente” o sea que mi jefa destacó mucho lo malo de mi desempeño.



En estos días en Honduras se está hablando mucho sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), entidades puramente políticas; pero lo que me llama la atención es la insistencia de comunicadores sociales y otas personas inmersas en ese debate cómo están confundiendo al receptor de noticias con eso de emplear concejal como sinónimo de consejero sabiendo que los integrantes de CNE son consejeros y no concejales y los TJE son magistrados.



Una cosa es concejal (regidor) y otra es consejero (miembro de un consejo). No siempre a los miembros de un consejo se les dice consejeros, para el caso, los miembros del Consejo Hondureno de la Empresa Provada (Cohep) son afiliados; los miembros del Consejo de Ministros de Honduras no son consejeros, son miembros o integrantes y nada más.