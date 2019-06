El deleite de trabajar

El trabajo hay que disfrutarlo. Es cierto que con la caída, este se tornó gravoso para el ser humano. Basta recordar las palabras de Dios a Adán como consecuencia de su pecado: “Te ganarás el pan con el sudor de tu frente” (Génesis 3:19). Sin embargo, eso no implica que el trabajo dejaría de ser una fuente de contentamiento.



En lo particular pienso que muchas veces ese gozo no se consigue porque la persona no está ubicada en el empleo que corresponde a su vocación y capacidades. Sin duda que, por ejemplo, poner a alguien a dar clases cuando no es un maestro puede resultar muy frustrante, o pregúntele a un cliente cómo se sintió cuando fue atendido por una persona que no le interesa el servicio ni las relaciones humanas.



Para revertir esto hay que, en palabras de Ken Robinson, encontrar nuestro “elemento”, que es cuando descubrimos aquello en lo que somos buenos y además nos apasiona. Encontrarlo es esencial para alcanzar la felicidad, la satisfacción y el éxito en el área laboral. Un amigo mío decía acertadamente que no existen los malos empleados, sino solo aquellos que están en el empleo equivocado.



Pero ¿qué hacer cuando debemos tomar un trabajo que no es exactamente nuestra vocación porque no existen más opciones? Definitivamente, este no es el ideal.



Sin embargo, debemos aprovechar la coyuntura, viendo la forma en cómo ese empleo puede hacer aflorar en nosotros habilidades, conocimientos y destrezas que de otra manera no se podrían alcanzar. Se debe hacer todo esto, mientras se sigue en la búsqueda del trabajo que se adecúe más a nuestras capacidades e intereses.



Se dice que fue Confucio el que dijo: “Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida”. Con esto quiso decir que si estamos en la profesión que nos apasiona, esta jamás será una carga, sino un deleite que traerá enormes satisfacciones a nuestra vida.