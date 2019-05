Recuerdo que, hace ya bastantes años, leí en un libro de Ética que “la ley de la selva solo es buena para la selva”. A continuación, el autor explicaba que resultaba natural que los seres irracionales se atacaran los unos a los otros, con lo que la coexistencia pacífica entre algunos de ellos resultaba imposible.

Luego, reflexionaba, que en la sociedad humana teníamos la ventaja de poseer marcos jurídicos producto de consensos que garantizaban la armonía entre las personas. Claro, no dejaba de señalar que para que aquello fuera posible hacía falta un compromiso ético que obligara a respetar esos marcos y a moverse dentro de ellos, sin excepción.

Y la realidad sigue siendo la misma. Para que la sociedad humana siga siendo humana y no se vuelva salvaje, más propia de las bestias que de los hombres, es necesario el compromiso ético de vivir una serie de virtudes ciudadanas, sin las cuales retornaríamos a la desnudez y al garrote.

En las circunstancias actuales, no cabe duda de que la primera de ellas es la tolerancia. Hay casi tantas maneras de concebir el mundo como personas lo habitan, y eso exige que, para no terminar matándonos entre nosotros mismos, se esté dispuesto a respetar esa concepción por absurda o insólita que nos parezca.

Seguro que habrá maneras de pensar que no resistan el análisis racional más elemental o que estén en contradicción con la lógica más básica; pero la supervivencia de la especie obliga a ser indulgentes con los que ven las cosas desde su particular perspectiva.

Solo Dios sabe por qué razonan o actúan así y convertirnos en sus jueces implacables no nos compete ni nos conviene.Por supuesto, la tolerancia no nos lleva a darle la razón a todos ni a concluir que cada quien tiene su verdad, porque eso sería negar la existencia de la realidad, pero, para construir una paz que haga posible la coexistencia civilizada, no puedo ni debo descalificar al otro ni, mucho menos, intentar imponerle violentamente mis esquemas mentales, ni mi visión del mundo y de las cosas.

Cada loco con su tema, canta Serrat, y habría que memorizar y rumiar los versos de esa canción que, por lo menos a mí, me ha ayudado a entender muchas cosas.

Hija del respeto, la tolerancia, nos permite sintonizar con gente diversa que puede enriquecer nuestro acervo cultural y vivencial; hija del respeto, la tolerancia, nos lleva a entender que no debemos ver enemigos en los que disienten con nosotros en el casi infinito universo de lo opinable.